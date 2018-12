Côte d’Ivoire: le prix du café bord champ fixé à 700 FCFA le kilogramme

Le prix du kilogramme du café bord champ en Côte d’Ivoire a été fixé à 700 FCFA pour la campagne commerciale 2018-2019, contre 750 FCFA/kg pour la période précédente 2017-2018, soit une baisse de 50 FCFA.L’annonce a été faite, mardi après-midi à Yamoussoukro (Centre), par le porte-parole du gouvernement Sidi Tiémoko Touré, au terme d’un conseil des ministres présidé par le Chef de l’Etat Alassane Ouattara.

L’an dernier, pour la campagne 2017-2018, le prix du kilogramme de café avait été maintenu par le gouvernement ivoirien à 750 FCFA comme lors de la période précédente, 2016-2017.

Au 09 décembre 2018, les réceptions de café tout venant s’établissent à 123 924 tonnes, soit une hausse de 305, 28 % par rapport à la campagne 2016 -2017.

Les autorisations d’exportations et de déclarations douanières sont en hausse respectivement de 73,63% et de 66,23%, a ajouté M. Touré, également ministre de la communication et des médias.

Avec une moyenne annuelle de 108 000 tonnes, il y a quelques années, la Côte d’Ivoire, troisième producteur africain de café entend produire 200 000 tonnes de café à l’horizon 2022.