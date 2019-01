Côte d’Ivoire: le secteur touristique offre plus de 230.000 emplois (Ministre)

Le secteur touristique et principalement celui de l’hôtellerie offre plus de 230.000 emplois en Côte d’Ivoire, a indiqué jeudi à Abidjan, Siandou Fofana, le ministre ivoirien du tourisme.« Aujourd’hui, en Côte d’Ivoire, c’est un plus de 230.000 emplois que le secteur touristique et principalement le secteur de l’hôtellerie offre. Tout ce secteur contribue à hauteur de 5,9% dans le Produit intérieur brut ( PIB) national », a déclaré M. Fofana au terme d’une visite guidée des chantiers des hôtels « Movenpick» et «Noom» et des travaux de rénovation de «Pullman Hôtel», tous les trois, situés au Plateau, le centre des affaires d’Abidjan.

« Ce sont des hôtels qui viennent pour rentrer dans la démarche de gouvernance qui vise principalement à faire en sorte que d’ici 2020, nous soyons véritablement un pays tourné vers le tourisme d’affaires et au-delà faire du tourisme un levier important de notre économie », a-t-il expliqué.

Par ailleurs, le ministre a annoncé, dans la foulée que « dans les prochains jours, nous allons lancer le projet d’envergure qui est le palace d’Abidjan-Bingerville. C’est un hôtel de 1000 chambres dont les travaux de construction seront lancés d’ici la fin de l’année ».

Poursuivant, M. Fofana a réaffirmé la volonté du gouvernement ivoirien à œuvrer de sorte à ce que la Côte d’Ivoire devienne la cinquième puissance touristique de toute l’Afrique.

« Nous avons visité un certain nombre de chantiers. Mais, au niveau de l’hôtel Pullman, ce n’était pas un chantier. Nous avons vu un hôtel qui a été rénové avec l’introduction de beaucoup de nouveautés », a-t-il déclaré.

« Nous avons visité aussi le chantier de Movenpick, un hôtel de quatre étoiles avec plus de 160 chambres qui avance merveilleusement bien. Quant au chantier de l’hôtel Noom que nous avons aussi visité, les travaux s’achèveront au mois de juillet prochain », a expliqué le ministre, se félicitant de ce que ces hôtels en construction viennent pour « compléter l’offre touristique et hôtelière » de la capitale économique ivoirienne.