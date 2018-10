Côte d’Ivoire: l’élection des conseillers municipaux annulée à Port-Bouët, (CEI)

L’élection des conseillers municipaux qui s’est déroulée samedi dans la circonscription électorale de Port-Bouët, commune située dans le sud d’Abidjan a été annulée par la Commission électorale indépendante (CEI), l’institution chargée d’organiser les élections en Côte d’Ivoire, a appris APA lundi de source officielle.«L’élection des conseillers municipaux dans la circonscription électorale de Port-Bouët commune est annulée», a annoncé sur les antennes de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI, télévision nationale), Me Victoire Alley, la porte-parole de la CEI.

«Conformément à l’article 160 du code électoral, il sera procéder à de nouvelles élections dans la circonscription électorale de Port-Bouët commune dans un délai d’un mois», a précisé la porte-parole de l’institution électorale ivoirienne ajoutant que la date de la prochaine élection des conseillers municipaux dans cette circonscription électorale « sera fixée par décret pris en conseil des ministres sur proposition de la CEI ».

Expliquant auparavant les raisons qui ont motivé l’invalidation de ce scrutin à Port-Bouët, Mme Alley a fait savoir qu’alors que « la commission électorale communale de Port-Bouët s’apprêtait à compiler les résultats desdites élections, des vandales ont fait irruption dans la salle et ont méthodiquement détruit tous les procès verbaux entreposés en ces lieux rendant toute compilation impossible».

Les municipales et régionales couplées ivoiriennes se sont déroulées samedi sur l’ensemble du territoire ivoirien dans 201 circonscriptions électorales pour l’élection des conseillers municipaux et dans 31 circonscriptions pour celle des conseillers régionaux. Quelque 88 listes de candidatures étaient en lice pour les régionales et 684 listes pour les municipales.