Côte d’Ivoire: les agents de l’administration du territoire en grève de 7 jours

Les agents de l’administration du territoire ivoirien observent depuis lundi, un arrĂȘt de travail de sept jours (du 08 au 14 janvier 2018) ‘’reconductible » pour exiger de meilleures conditions de travail et de vie, a constatĂ© APA sur place Ă BouakĂ©, dans la deuxiĂšme ville du pays.De la sous-prĂ©fecture au Sud de BouakĂ© aux locaux dĂ©localisĂ©s de la prĂ©fecture de rĂ©gion dans une rĂ©sidence privĂ©e Ă Ahougnanssou (Ă l’Ouest), la quasi-totalitĂ© des bureaux de ces deux administrations sont restĂ©s fermĂ©s, lundi, au premier jour d’une grĂšve de sept jours dĂ©clenchĂ©e par le Syndicat national des agents du ministĂšre de l’intĂ©rieur de CĂŽte d’Ivoire (SYNAMICI) qui regroupe les agents des prĂ©fectures, des sous-prĂ©fectures, des conseils rĂ©gionaux, des mairies, des directions gĂ©nĂ©rales et d’autres services administratifs publics.

 A 9h00 Gmt et heure locale, seule une poignĂ©e de services Ă©tait opĂ©rationnelle Ă la prĂ©fecture de rĂ©gion dont les secrĂ©tariats et les bureaux du prĂ©fet et de ses secrĂ©taires gĂ©nĂ©raux. ‘’Ce matin, Ă la sous-prĂ©fecture, il n’y a que les travailleurs contractuels de l’ONI (Office national de l’identification) qui ont rĂ©pondu prĂ©sents », a soulignĂ© pour sa part aux environs de 9h30 Gmt, un agent de cette administration retrouvĂ© Ă l’entrĂ©e.

‘’Les fonctionnaires de la mairie sont aussi concernĂ©s par cette grĂšve mais ils refusent de nous suivre Ă cause des avantages qu’ils auraient sur le terrain », a dĂ©criĂ© de son cĂŽtĂ©, un agent en poste Ă la prĂ©fecture de rĂ©gion de BouakĂ© sous le couvert de l’anonymat. Pour cet agent qui dit suivre ‘’Ă la lettre » ce mot d’ordre de grĂšve ‘’la prise en compte de nos revendications par l’Etat sera une grosse injustice rĂ©parĂ©e ».

Dans un circulaire signĂ© par le SYNAMICI dont APA a reçu copie, les grĂ©vistes exigent ‘’purement et simplement la mise en application effective des rĂ©solutions adoptĂ©es lors du sĂ©minaire du 17 au 18 octobre 2017 Ă Abidjan ».

Il s’agit de la signature de plusieurs dĂ©crets et d’actes portant entre autres sur l’institution d’indemnitĂ©s d’astreinte pour tous les fonctionnaires et agents du ministĂšre de l’intĂ©rieur et de la sĂ©curitĂ©, de la tarification des actes, de l’octroi d’indemnitĂ©s aux chefs de divisions des prĂ©fectures de dĂ©partement Ă hauteur de 75 000 FCFA ainsi que sur la crĂ©ation et l’organisation des emplois de la police prĂ©fectorale.

Une sĂ©curitĂ© sociale des Gens de Maison avant leur intĂ©gration Ă la fonction publique, le paiement immĂ©diat du stock d’arriĂ©rĂ©s des indemnitĂ©s de logement des chefs de cabinets de prĂ©fecture et des gardes de sous-prĂ©fecture sur le salaire. La prise d’actes garantissant l’emploi des fonctionnaires en service dans les collectivitĂ©s territoriales figure Ă©galement sur la liste des revendications des grĂ©vistes.