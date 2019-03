Les cantines scolaires génèrent en Côte d’Ivoire plus de 35 000 emplois directs et indirects, a annoncé vendredi à Abidjan, Kandia Camara, la ministre ivoirienne de l’éducation nationale, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle. Mme Camara a fait cette annonce dans un discours prononcé à la faveur de la célébration officielle de la quatrième édition de la Journée africaine de l’alimentation scolaire.

« Le programme d’alimentation scolaire de la Côte d’Ivoire mobilise environ 900 groupements constitués à plus de 90% de femmes autour des cantines scolaires et permet de générer plus de 35 000 emplois directs et indirects », a-t-elle fait savoir, soulignant que ce programme compte 5688 cantines dans les établissements primaires (publiques et privés) et permet à plus d’un million de rationnaires de bénéficier de «repas chauds» chaque jour.

Poursuivant, Mme Camara a révélé que l’ambition du gouvernement ivoirien est de faire en sorte qu’à l’horizon 2025, tous les élèves de Côte d’Ivoire inscrits dans les structures de l’éducation de base, prennent un « repas chaud et équilibré» chaque jour.

Cette quatrième édition de la journée africaine de l’alimentation scolaire qui a eu thème, « Investir dans l’alimentation scolaire endogène pour éradiquer la faim, soutenir l’éducation inclusive pour tous y compris les réfugiés et les personnes déplacées en Afrique » était présidée par le Vice-président ivoirien Daniel Kablan Duncan.

Plusieurs ministres africains du secteur de l’éducation, ont pris part à cette journée qui fait la promotion de la lutte contre la faim en milieu scolaire.