Côte d’Ivoire: les huit proches du cas confirmé de Coronavirus déclarés négatifs (Ministère)

Les huit proches de l’ivoirien confirmé malade du Coronavirus (Covid-19), qui avaient été isolés, ont été déclarés négatifs aux différents tests de cette maladie, a annoncé vendredi à Abidjan, le directeur général de l’Institut national d’hygiène publique (INHP), Pr Bénié Bi Vroh.« Aucun cas confirmé n’a été enregistré depuis le 11 mars 2020 », a déclaré Pr Bénié Bi Vroh, faisant un point de la situation sur le Covid-19 (coronavirus) en Côte d’Ivoire devant la presse. « A la date d’aujourd’hui, nous sommes à aucun cas confirmé et zéro décès », a-t-il insisté.

Le cas qui a été confirmé le 11 mars 2020 a été rapidement pris en charge au Centre hospitalier et universitaire (CHU) de Treichville au service des maladies infectieuses et tropicales.

« A ce jour 13 mars 2020, l’évolution clinique du malade est satisfaisante et son état de santé ne nécessite aucune inquiétude », a rassuré le directeur général de l’Institut national d’hygiène publique (INHP). Un sujet de nationalité ivoirienne de sexe masculin âgé de 45 ans qui a séjourné en Italie et qui a présenté une fièvre, une toux et un rhume a été testé positif au coronavirus Covid-19 le 11 mars dernier.

Selon Pr Bénié Bi Vroh, l’analyse effectuée par l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire (IPCI) des prélèvements réalisés chez les huit personnes proches du malade s’est révélée négative du Covid-19.

Les contacts du cas confirmé, au nombre de 29 personnes, notamment les membres de sa famille, les voisins proches dans l’avion, les visiteurs, le personnel de santé font l’objet d’un suivi médical qui va s’étendre sur 14 jours.

« Ils se portent bien et ne présentent aucun signe évocateur de la maladie à coronavirus Covid-19 » a poursuivi Pr Bénié Bi Vroh, ajoutant que «la surveillance épidémiologique ainsi que le contrôle sanitaire à toutes nos frontières ont été renforcés afin de détecter précocement tout cas suspect».

Les populations sont invitées à «ne pas céder à la panique». Cette épidémie de pneumonie causée par un nouveau coronavirus, a été détectée en décembre 2019 à Wuhan, en Chine. A ce jour, cette maladie qui s’est répandue dans plusieurs pays du monde, a fait plus de 4500 morts et contaminé plus de 120 000 personnes.