Côte d’Ivoire: libération de Nestor Dahi après 30 mois d’incarcération

Nestor Koua, l’un des leaders de la jeunesse de « l’aile dure» du Front populaire ivoirien ( FPI- parti de l’ex-prĂ©sident ivoirien Laurent Gbagbo) conduite par Abou Drahamane SangarĂ© , a Ă©tĂ© libĂ©rĂ© mercredi après 30 mois passĂ©s derrière les barreaux, a annoncĂ© son avocat, Me Rodrigue DadjĂ©.Nestor Dahi et Justin Koua,  lui-aussi leader de jeunesse de « l’aile radicale»  du FPI et le professeur SĂ©bastien Dano DjĂ©djĂ©, ancien ministre de la rĂ©conciliation de M. Gbagbo, avaient tous les trois, Ă©tĂ© condamnĂ©s le 26 mai dernier par le Tribunal correctionnel d’Abidjan Ă 30 mois de prison et 100.000 FCFA d’amende pour « discrĂ©dit sur une dĂ©cision de justice» après avoir participĂ© Ă un Congrès extraordinaire du FPI Ă Gagnoa (Centre-ouest du pays) le 30 avril 2015.

Ce congrès Ă©tait jugĂ© « illĂ©gal » par les autoritĂ©s ivoiriennes. Dahi Nestor,  qui Ă©tait le dernier de ses trois cadres du FPI Ă ĂŞtre encore en dĂ©tention dans ladite affaire, avait Ă©tĂ© arrĂŞtĂ© le 07 juillet 2015 Ă Yopougon Ă l’ouest d’Abidjan.

Justin Koua,  libĂ©rĂ© depuis dĂ©but novembre dernier, a lui Ă©tĂ© arrĂŞtĂ© en mai 2015 Ă la mĂŞme date que son coaccusĂ©,  l’ancien ministre Dano DjĂ©djĂ© (en libertĂ© depuis dĂ©cembre 2015).