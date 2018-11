Côte d’Ivoire: l’usage des pétards interdit du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019

Le ministère ivoirien de l’Intérieur et de la sécurité annonce l’interdiction de l’usage de pétards, de feux d’artifices et autres substances explosives du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019 inclus, dans un communiqué publié mercredi.« L’usage de pétards et autres substances explosives du genre est interdit sur toute l’étendue du territoire national, pour la période allant du samedi 1er décembre 2018 au jeudi 31 janvier 2019 inclus », indique le communiqué transmis à APA.

Selon le texte, l’usage de feux d’artifice est également interdit sur toute l’étendue du territoire national sur la même période, sauf dérogation accordée par arrêté du ministère de l’Intérieur et de la sécurité.

Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté s’exposent aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur, prévient le ministère de l’Intérieur et de la sécurité.