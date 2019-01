Côte d’Ivoire : naissance officielle du Parti unifié Rhdp, la coalition au pouvoir

Un congrès constitutif du Rhdp (Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix), la coalition au pouvoir en Côte d’Ivoire, s’est tenu samedi au stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, en présence de Alassane Ouattara, président de la formation politique.L’idéologie du Rhdp parti unifié est « le libéralisme à visage humain ». La politique de la formation s’articule autour de l’Houphouetisme à travers « la recherche constante du concensus et du compromis comme mode de résolution des contradictions et des conflits ».

Et ce, pour garantir davantage « une société de paix, de justice et de progrès partagé ». Les résolutions portant creation du Rhdp parti unifié ont été lues par Clarisse Mahi, au stade Félix Houphouët-Boigny, qui a accueilli plus de monde que sa capacité estimée 40.000.

Ce congrès constitutif du Rhdp est le point d’orgue d’un processus de raffermissement des liens entre les héritiers politiques du premier président ivoirien, feu Félix Houphouët Boigny, entamé depuis le 18 mai 2005.

D’une alliance électorale, ce mouvement s’est mué en une coalition politique. En raison du succès de cette coalition et des enjeux futurs, les leaders politiques de la coalition se sont engagés à une unification en vue de porter ce projet politique.

Le 12 avril 2018, il a été signé l’accord politique portant création d’un nouveau parti politique dénommé Rdhp. Exigeant l’adhésion des populations, la direction de la coalition a décidé de consulter les bases lors depre-congrès régionaux tenus du 11 au 22 janvier 2019.

Le Parti unifié Rhdp naît sans son principal allié le Parti démocratiquede Côte d’Ivoire (Pdci). Le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara a été désigné président de cette nouvelle formation politique.