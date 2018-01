L’ex-ministre ivoirien de l’Enseignement supĂ©rieur, Saliou TourĂ©, prĂ©sident de l’UniversitĂ© internationale de Grand-Bassam, a invitĂ© mercredi Ă Abidjan le chef de l’Etat Alassane Ouattara et son aĂ®nĂ© Henri Konan BĂ©diĂ© à « sauver une autre fois la CĂ´te d’Ivoire » afin que la crise qu’a connue le pays ne se rĂ©pète plus, lors d’une cĂ©rĂ©monie de prĂ©sentation de vĹ“ux.M. Saliou TourĂ© qui recevait les vĹ“ux du nouvel an d’une dĂ©lĂ©gation de la Fondation Henri Konan BĂ©diĂ©, au sein de l’UniversitĂ© de Grand-Bassam, Ă Cocody (est Abidjan), en qualitĂ© de prĂ©sident du ComitĂ© d’honneur, a appelĂ© l’actuel chef de l’Etat et le leader du Parti dĂ©mocratique de CĂ´te d’Ivoire (Pdci), Ă garantir la paix en CĂ´te d’Ivoire.

« Ce sont ces deux personnes, de mon point de vue, qui peuvent aujourd’hui ramener la paix, faire la rĂ©conciliation de la CĂ´te d’Ivoire et qui peuvent donner des orientations Ă notre pays pour que les malheurs que nous avons connus ne se rĂ©pètent plus. Nous comptons sur eux pour qu’ils sauvent une autre fois la CĂ´te d’Ivoire », a dĂ©clarĂ© M. Saliou TourĂ©.Â

« Ils sont bien d’accord entre eux et s’entendent parfaitement et nous autres, nous n’avons pas d’autres choix que de suivre leurs orientations. (Car) la CĂ´te d’Ivoire doit suivre ce qu’a tracĂ© le prĂ©sident HouphouĂ«t-Boigny et c’est grâce Ă ces deux personnes que nous arriverons Ă ĂŞtre un pays Ă©mergent », a-t-il ajoutĂ©.Â

L’ex-ministre Saliou TourĂ© a assurĂ© qu’il sera toujours aux cĂ´tĂ©s de M. BĂ©diĂ©, un ami de longue date, quels que soient les alĂ©as qu’ils traverseront. Et ce, en vue de « faire connaĂ®tre ses pensĂ©es, ses actions et tout ce qu’il fait pour la CĂ´te d’Ivoire ».

« Je connais le prĂ©sident Henri Konan BĂ©diĂ© depuis 1950, j’Ă©tais alors en classe de 6ème au collège moderne de Bingerville (Ă l’Est d’Abidjan) qui est devenu aujourd’hui le lycĂ©e moderne GnalĂ©ga », a-t-il dit, rĂ©vĂ©lant que M. BĂ©diĂ© Ă©tait venu passer l’examen du Brevet Ă©lĂ©mentaire, Ă cette Ă©poque.

La CĂ´te d’Ivoire a connu une grave crise postĂ©lectorale en 2010/2011 qui a provoquĂ© la mort de plus de 3.000 personnes. Le pays organisera pour l’annĂ©e en cours des Ă©lections municipales, rĂ©gionales et sĂ©natoriales. Et ce, avant les Ă©lections prĂ©sidentielles de 2020.

La dĂ©lĂ©gation de la Fondation Henri Konan BĂ©diĂ© Ă©tait conduite par Yao NoĂ«l, prĂ©sident de cette organisation crĂ©Ă©e en 2015. M. Saliou TourĂ©, premier docteur d’Etat des sciences mathĂ©matiques en CĂ´te d’Ivoire, est prĂ©sident du ComitĂ© d’honneur de cette fondation.