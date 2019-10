Côte d’Ivoire : Ouattara nomme A’Salfo et Ben Badi au Conseil économique et social

Le président ivoirien Alassane Ouattara a procédé à la nomination d’une centaine de personnalités dont le célèbre chanteur Traoré Salif dit A’Salfo et l’ex footballeur international Traoré Abdoulaye dit Ben Badi en qualité de membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel, a appris APA jeudi de source officielle dans la capitale économique ivoirienne.Selon un communiqué de la présidence ivoirienne, le président sortant du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Charles Koffi Diby a été « confirmé» et reconduit à son poste. Ce renouvellement du Conseil économique, social, environnemental et culturel intervient après l’arrivée à terme du mandat des membres de cette institution le 30 octobre dernier.

Hormis A’Salfo et Ben Badi, plusieurs autres personnalités issues de divers secteurs d’activités du pays ont été nommées membres de ce nouveau Conseil . On peut citer pêle-mêle les Journaliste Kouassi Konan Venance et Coulibaly Sounkalo dit Charles Sanga, l’imam Traoré Mamadou, l’avocate Tanoe Viviane épouse Togba ainsi que le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI, patronat ivoirien) Jean-Marie Ackah.