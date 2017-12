CÃ´te d’Ivoire: Ouattara salue le respect de la trÃªve sociale par les fonctionnaires

Le prĂ©sident ivoirien Alassane Ouattara a saluĂ©, dimanche soir, le respect de la trĂŞve sociale de cinq ans conclue, en aoĂ»t dernier, entre le gouvernement ivoirien et les organisations syndicales de fonctionnaires après plusieurs mois de revendications de celles-ci dĂ©but 2017.« Je voudrais fĂ©liciter tous les syndicats et les organismes qui ont permis d’aboutir Ă cet accord et de prĂ©server cette trĂŞve sociale Ă ce jour», s’est fĂ©licitĂ© M. Ouattara qui exprimait Ă l’occasion de son traditionnel message Ă la nation dĂ©livrĂ© Ă la veille de chaque nouvelle annĂ©e.

Le chef de l’État ivoirien,  qui a rappelĂ© au cours de cette adresse,  les difficultĂ©s rencontrĂ©es par le pays en 2017, a fait remarquer notamment sur la question des remous sociaux que « les mouvements sociaux et les grèves ont perturbĂ©s le fonctionnement de notre administration », se fĂ©licitant de ce que « la voie du dialogue et  l’intĂ©rĂŞt supĂ©rieur de la nation ait Ă©tĂ© privilĂ©giĂ© ».

 « Le protocole d’accord que nous avons signĂ© n’est pas forcĂ©ment le meilleur. Mais comme on le dit souvent,  un mauvais accord vaut mieux qu’un bon procès », avait dĂ©clarĂ© après la signature de cet accord de trĂŞve le 17 aoĂ»t dernier,  ThĂ©odore Gnagna Zadi, prĂ©sident de la plateforme syndicale  des fonctionnaires de CĂ´te d’Ivoire.

Début 2017,  des revendications sociales des organisations syndicales de fonctionnaires avaient secoué le pays pendant plusieurs semaines.