Côte d’Ivoire: ouverture du concours de recrutement des instituteurs adjoints

Le ministère ivoirien de l’éducation nationale, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle a ouvert au titre de la session 2019, un concours direct d’entrée dans les Centres d’animation et de formation pédagogique ( CAFOP) pour le recrutement des instituteurs adjoints ( IA), a appris mercredi de source officielle.« Sont autorisés à se présenter à ce concours, les ivoiriens titulaires du Brevet d’étude du premier cycle ( BEPC) âgés de dix-huit ( 18) ans au moins, à trente-six ( 36) ans au plus au 31 décembre 2018», rapporte un communiqué de ce département ministériel transmis à APA.

Le texte précise par ailleurs que les inscriptions ont débuté depuis lundi dernier et prendront fin le 28 février prochain. Selon le calendrier de ce concours, les préinscriptions sont prévues du 12 novembre 2018 au 08 février 2019 et les inscriptions en ligne ainsi que les dépôts des dossiers de candidature sont fixés du 10 décembre 2018 au 28 février 2019.

Quant aux paiements en ligne des frais de la visite médicale, ils sont fixés du 12 novembre 2018 au 20 janvier 2019. En 2018, rappelle-t-on, près de 5000 instituteurs adjoints avaient été recrutés à l’issue du concours de CAFOP.