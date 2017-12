CÃ´te d’Ivoire: plus de 2000 villages mettent fin Ã  la dÃ©fÃ©cation Ã  l’air libre, (Ministre)

Plus de 2000 villages ivoiriens ont mis fin Ă la dĂ©fĂ©cation Ă l’air libre dans le cadre de la mise en Ɠuvre du Programme d’hydraulique et d’assainissement pour le millĂ©naire (PHAM) et du Programme d’appui Ă l’accĂ©lĂ©ration de l’accĂšs durable Ă l’eau, Ă l’hygiĂšne et Ă l’assainissement (PADEHA), a annoncĂ©, mercredi, le ministre ivoirien de la construction, du logement, de l’assainissement et de l’urbanisme, Claude Isaac DĂ©.‘’Depuis 2013, la CĂŽte d’Ivoire a pu atteindre 2236 villages ayant mis fin Ă la dĂ©fĂ©cation Ă l’air libre, soit une population impactĂ©e de plus de 628 000 personnes avec des latrines construites dans 138 Ă©coles et 23 centres de santé » a dĂ©clarĂ© le ministre Claude Isaac DĂ© lors de la cĂ©lĂ©bration diffĂ©rĂ©e  de la JournĂ©e mondiale des toilettes autour du thĂšme, ‘’toilettes et eaux usĂ©es ».

Ces rĂ©sultats, bien qu’encourageant, sont en deçà des objectifs pour le dĂ©veloppement durable (ODD), a-t-il soulignĂ© au cours de cette cĂ©rĂ©monie dans le village de Songon-KassemblĂ©, Ă l’Ouest d’Abidjan.

Il s’agit ‘’d’assurer d’ici Ă 2030 l’accĂšs Ă tous, dans les conditions  équitables Ă des services d’assainissement et d’hygiĂšne adĂ©quate et mettre fin Ă la dĂ©fĂ©cation en plein air, en accordant une attention particuliĂšre aux besoins des femmes, des filles et des personnes en situation vulnĂ©rable ».Â

Pour continuer de soutenir la population, le gouvernement s’engage selon le ministre, Ă financer dĂšs 2018, la construction de plus de 1500 latrines dans les Ă©coles et centres de santĂ© des villages qui ont mis fin Ă la dĂ©fĂ©cation Ă l’air libre.

‘’J’exhorte vivement les Ă©lus locaux, les cadres et les populations Ă s’impliquer dans le suivi et l’entretien de ces ouvrages car l’assainissement amĂ©liore le cadre de vie et donne la dignité », a conclu M. DĂ© avant de poser la premiĂšre pierre de la construction des latrines au groupe scolaire Songon-KassemblĂ©.

Auparavant, TaĂŻrou GbĂ©ssi, reprĂ©sentante du reprĂ©sentant rĂ©sident du Fonds des Nations Unies pour l’enfance en CĂŽte d’Ivoire (UNICEF), a indiquĂ© qu’en CĂŽte d’Ivoire, 21% de la population n’a pas accĂšs Ă des toilettes.