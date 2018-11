Côte d’Ivoire: présentation d’un plan stratégique de l’intégration régionale autour de trois axes majeurs

Le Plan Stratégique de l’intégration régionale (PSI 2018-2022) du ministère de l’intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur, a été présenté, vendredi, à la presse à Abidjan, a constaté un journaliste de APA, sur place.Ce plan qui se structure autour de trois axes stratégiques, se veut « une approche novatrice visant à propulser la croissance économique et la transformation de la Côte d’Ivoire, en accélérant la mise en œuvre des programmes et projets identifiés comme ayant un impact positif immédiat sur le bien-être des populations», a expliqué Mme Coulibaly, Chef de Cabinet représentant le ministre Ally Coulibaly.

«Le PSI va contribuer à la réalisation de la vision des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest) qui souhaitent passer d’une CEDEAO des Etats à une CEDEAO des Peuples. Le PSI recherche ainsi un développement communautaire harmonieux et durable de la sous-région», a soutenu Mme Coulibaly.

Selon Louis Philippe Goli Kouamé, Directeur du Commerce de l’industrie et de la libre circulation qui a présenté le plan, les trois axes du PSI se résument à «l’optimisation de la gouvernance nationale en matière d’intégration africaine, au renforcement du rôle de la Côte d’ Ivoire en matière de politique d’intégration africaine et de coopération régionale et enfin à la contribution de l’intégration africaine au développement économique, social et durable de la Côte d’Ivoire», a-t-il cité.

Le premier axe concernant l’optimisation de la gouvernance nationale vise, a expliqué M.Goli, à renforcer le cadre institutionnel et règlementaire national de gestion de l’intégration régionale, les capacités de tous les acteurs impliqués dans le processus d’Intégration et la sensibilisation des populations sur les questions d’intégration.

Dans l’axe de renforcement du rôle de la Côte d’Ivoire en matière de politique d’intégration africaine et de coopération régionale, «la stratégie sera mise sur le suivi et l’harmonisation des instruments de l’Intégration et sur une politique de développement du bon voisinage», a fait remarquer Louis Philippe Goli Kouamé.

Enfin, le troisième et dernier axe (contribution de l’intégration africaine ) est consacré, selon lui, aux politiques communautaires de développement humain et de développement socioéconomique.

«La préservation de l’environnement et une meilleure gestion des ressources naturelles sont ciblées. Les opérateurs économiques devraient bénéficier d’un appui adéquat dans le cadre de la mise en oeuvre des accords commerciaux sous régionaux et internationaux», a-t-il insisté.

A l’issue de la présentation du projet, des échanges avec la presse ont permis de recueillir des propositions et recommandations pour enrichir la finalisation du document.