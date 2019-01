Côte d’Ivoire: retour annoncé de 5 ex-ministres de Gbagbo, après 8 ans d’exil au Ghana

Après huit années d’exil au Ghana, des proches de Laurent Gbagbo, parmi lesquels cinq de ses anciens ministres, ont décidé de regagner le pays, le 31 janvier, rapporte l’ex-ministre Lazare Koffi Koffi (au nombre des arrivés) sur sa page officielle facebook, consultée, dimanche par APA.Selon cette source, il s’agit des ex-ministres Emile Guiriéoulou (Intérieur et sécurité) et président de la Coordination du FPI en exil, Lazarre Koffi Koffi (Environnement, Eaux et forêts), Richard Kouamé Secré (Tourisme et Artisanat), Thomas N’guessan Yao (Enseignement supérieur), tous cadres du Front populaire ivoirien (FPI, parti de Laurent Gbagbo) Angèle Gnonsoa (Enseignement technique et professionnel) figure de proue du Parti ivoirien des travailleurs (PIT).

A ces anciens membres du dernier gouvernement de l’ex-président ivoirien conduit par Pr Marie Gilbert Aké N’gbo, il faut ajouter, poursuit Lazare Koffi Koffi, l’ex-ministre Lia Bi Douayoua (Communication) dans le premier gouvernement dirigé par Pascal Affi N’guessan, et de nombreux autres militants du FPI anonymes et connus «vivant dans les camps d’Egyikrom et d’Ampain».

«Tous, seront au pays le 31 janvier prochain», rassure M. Koffi Koffi, faisant remarquer «une sympathique cérémonie organisée à leur intention au siège de la Coordination à Hong Kong le samedi 26 janvier», avant leur départ.

Cette cérémonie d’au-revoir a été l’occasion pour Emile Guiriéoulou, le président de la Coordination de faire «le bilan de ses activités des années 2017 et 2018 avant de procéder à la passation des charges au ministre Koné Katinan, 1er vice-président dont le retour au bercail se fera dans les prochaines vagues programmées de l’année 2019», conclut Lazare Koffi Koffi.

