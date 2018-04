CÃ´te d’Ivoire: seulement 5% des financements bancaires aux petits exploitants agricoles

En Côte d’Ivoire, le secteur des petit exploitants agricoles ne reçoit qu’environ 5% des financements bancaires bien qu’il représente près de 25% du Produit intérieur brut (PIB) et contribue de manière significative à la croissance économique, a appris APA, lundi, de bonne source dans la capitale économique ivoirienne.L’information est donnée dans un communiqué par Atlantic Business International (ABI), filiale du Groupe Banque Centrale Populaire (BCP) du Maroc qui a signé à Abidjan un accord avec la Société Financière Internationale (SFI), membre du Groupe de la Banque Mondiale pour promouvoir l’accès au financement des petits exploitants agricoles en Afrique de l’Ouest.

L’accord a été signé le 16 mars dernier par le Directeur général de ABI, Habib Koné et le Vice-Président de la SFI, Mohamed Gouled.

Selon le communiqué transmis à APA, lundi, le contexte d’évolution du secteur agricole par une approche des chaînes de valeur globale et un niveau d’investissement et de production élevés, ont eu pour conséquence l’exclusion des petits exploitants des financements.

‘’Par exemple, en Côte d’Ivoire, le secteur ne reçoit qu’environ 5% des financements bancaires bien qu’il représente près de 25% du PIB et contribue de manière significative à la croissance économique », ajoute le texte.

Des investissements adéquats dans les chaînes de valeur agricoles peuvent réduire les coûts et faciliter l’accès des petits agriculteurs aux financements, tout en leur permettant de se développer sur des marchés plus importants.

L’agriculture étant un pilier majeur pour le développement et l’inclusion sociale en Afrique de l’Ouest, ABI a décidé de nouer un partenariat structurant avec la SFI, dans le cadre du projet de mise en place d’une plateforme dédiée au renforcement des opportunités de financement de la chaîne des valeurs d’un des secteurs économiques clés du Continent.

A travers cet accord, ABI privilégie l’innovation dans sa stratégie de diversification du portefeuille de crédits en s’appuyant sur l’expertise de la SFI, afin de mieux répondre aux besoins des acteurs du secteur agricole en Afrique de l’Ouest, principalement au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Mali, à travers son réseau Banque Atlantique.

La SFI et ABI développeront des outils visant à améliorer la connaissance du monde agricole, ainsi que la gestion des coûts et du profil de risques spécifiques, en vue de stimuler l’accès au financement pour les petits agriculteurs.

Ils s’engagent également à créer des solutions et des approches innovantes, mieux adaptées aux besoins des agriculteurs. Il s’agit notamment de déployer via les filiales bancaires de la holding, des solutions de paiement mobile et des outils digitaux ainsi que des modules de renforcement des capacités des agriculteurs.

 « L’Agriculture étant l’un des piliers de nos économies, les institutions financières devraient soutenir davantage les acteurs du secteur agricole », a déclaré Habib Koné. Â

Pour lui, sous l’impulsion du Groupe Banque Centrale Populaire du Maroc, dont la vocation est de contribuer au développement du Continent par l’inclusion financière, « ABI s’est engagé à accompagner cette cible jugée prioritaire afin de soutenir la croissance économique en Afrique ».

« Ce projet, qui s’inscrit dans la vision partagée par la SFI, permettra au groupe BCP d’accroitre les financements accordés aux entrepreneurs du secteur agricole à travers des solutions innovantes aussi bien en Côte D’ivoire que dans les autres pays de la sous-région », a conclu le Directeur général de ABI.