Côte d’Ivoire : Sirius Capital annonce un partenariat innovant avec la Fintech Julaya

A travers cette collaboration, les deux entités veulent donner aux Ivoiriens la possibilité d’investir en bourse directement via les technologies mobile money.Offrir une plus grande variété de produits financiers tout en facilitant l’accès à des services financiers de qualité pour la population ivoirienne. C’est l’objectif que se sont fixés Sirius Capital, société d’intermédiation et de gestion (SGI) opérant sur la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), et la fintech franco-ivoirienne de paiement électronique, Julaya. Les deux entreprises ont signé, jeudi 9 février à Abidjan, un partenariat qui permettra aux Ivoiriens d’investir en bourse via les technologies mobile money et leurs cartes bancaires.

Concrètement, souligne le communiqué parvenu à APA, le projet de digitalisation permettra aux clients de faciliter leurs opérations vers leurs comptes titres auprès de la SGI en toute simplicité. Ils pourront effectuer des approvisionnements et recevoir des dividendes directement sur leurs comptes Mobile Money, précise la note.

« Nous sommes convaincus que la fintech et la digitalisation sont des outils clés pour accélérer le développement de la finance en Côte d’Ivoire et en Afrique en général. C’est pourquoi nous sommes ravis de collaborer avec Julaya pour proposer une nouvelle approche de l’investissement en bourse aux Ivoiriens. Cette initiative s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de fournir des solutions financières novatrices et accessibles à tous », a déclaré le Directeur général de Sirius Capital, Ismaël Cissé, cité par le document.

Selon Mathias Léopoldie, CEO de Julaya, ce « partenariat avec Sirius Capital permettra aux ivoiriens non bancarisés et bancarisés de bénéficier de l’accès à des produits financiers innovants et de qualité, sans contraintes ».

Le partenariat entre Sirius Capital et la fintech de paiement Julaya représente une innovation majeure en matière de drainage de l’épargne publique vers les marchés financiers, affirment ses promoteurs, précisant que cette initiative ouvre de nouvelles opportunités pour les investisseurs et contribue à la croissance du secteur financier en Côte d’Ivoire.