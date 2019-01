Côte d’Ivoire: Soro démissionnera de la présidence de l’Assemblée nationale en février, assure Ouattara

L’ancien chef de la rébellion ivoirienne Guillaume Soro, à qui l’on prêtre des ambitions présidentielles, démissionnera de son poste de président de l’Assemblée nationale en février, a annoncé le président ivoirien Alassane Ouattara, lors de la cérémonie des voeux à la presse lundi.

« Soro Guillaume démissionnera en février. C’est entendu. c’est réglé », a affirmé de manière lapidaire M. Ouattara, en répondant à une question d’un journaliste au palais présidentiel.

M. Soro s’était mis vendredi en congé jusqu’au 20 février, déléguant ses pouvoirs au vice-président, selon un document diffusé à la presse. Le motif exact de cette « absence » n’était pas précisé.

Un proche de M. Soro avait rapporté plus tôt dans la journée à l’AFP qu’il envisageait de démissionner du perchoir. « Il l’envisage très fortement. Ça va se faire », il va quitter son poste « pour ne pas provoquer une crise institutionnelle », avait expliqué cette source sous couvert d’anonymat, précisant que les modalités de cette démission n’étaient pas encore arrêtées.

En revanche, une source proche du pouvoir a confié à l’AFP que le président Ouattara avait « forcé » M. Soro à démissionner, estimant qu’il ne pouvait pas être président de l’Assemblée et ne pas soutenir le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), coalition qui s’est transformée en parti samedi et dispose de la majorité à l’Assemblée.

Agé de 46 ans, Guillaume Soro préside l’Assemblée nationale depuis 2013. Il avait été auparavant le premier chef du gouvernement du président Alassane Ouattara, après son arrivée au pouvoir en 2011.

De 2002 à 2011, il a été le chef de la rébellion qui a contrôlé la moitié nord de la Côte d’Ivoire, pendant la présidence de Laurent Gbagbo. Cette rébellion avait soutenu militairement Alassane Ouattara contre Laurent Gbagbo lors de la crise post-électorale meurtrière de 2010-11, où les deux hommes revendiquaient la victoire à l’élection présidentielle.

M. Soro est réputé en froid avec le chef de l’Etat. Très discret sur le plan médiatique depuis plusieurs mois, voyageant beaucoup à l’étranger, il est jusqu’à présent resté muet sur ses intentions pour la prochaine présidentielle de 2020.

Henri Konan Bédié, le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), principale formation d’opposition, a évoqué récemment une possible alliance avec Guillaume Soro pour la présidentielle.