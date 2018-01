Côte d’Ivoire: taxes sur les boissons alcoolisées et non alcoolisées (dispositif fiscal)

Le dispositif fiscal ivoirien pour l’exercice 2018 fixe des taux de droits d’accises sur les boissons alcoolisĂ©es et non alcoolisĂ©es, en vigueur depuis le 2 janvier de l’annĂ©e en cours.Ces taux de droits d’accises sur les boissons alcoolisĂ©es et non alcoolisĂ©es ont Ă©tĂ© expliquĂ©s lundi par le Cabinet Mondon Conseil International, lors d’une cĂ©rĂ©monie de prĂ©sentation de l’annexe fiscale 2018 Ă des dirigeants de sociĂ©tĂ©s, Ă La Maison de l’entreprise Ă Abidjan.

Le droit d’accise, selon Annick Kopoin, directeur de mission au Cabinet Mondon Conseil International, est une taxe indirecte applicable sur la vente de certains produits, tels les armes, les munitions, l’alcool, le tabac.

Dans le dispositif fiscal ivoirien, seuls les tabacs, les boissons et les munitions sont soumis aux droits d’accises ou Ă une taxe spĂ©ciale, alors que la directive de l’Uemoa portant harmonisation des lĂ©gislations des Etats soumet aux pays membres un maximum de six produits figurant sur la liste communautaire.

Cette liste comprend le cafĂ©, la cola, les farines de blĂ©, les huiles et corps gras alimentaires, les produits de parfumerie et cosmĂ©tiques, le thĂ©, les armes et munitions, les sachets en matière plastique, les marbres, les lingots d’or, les pierres prĂ©cieuses et les vĂ©hicules de tourisme dont la puissance est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 13 chevaux.

Les limites communautaires pour la dĂ©termination des taux d’imposition applicables aux boissons alcoolisĂ©es sont fixĂ©es entre 15% et 50% au niveau des normes de l’Uemoa. En ce qui concerne les boissons non alcoolisĂ©es, ces limites sont fixĂ©es entre 0% et 20%.

Les taux des droits d’accises sur les boissons alcoolisĂ©es prĂ©vus par la lĂ©gislation ivoirienne sont jugĂ©es « faibles », justifie le dispositif fiscal, qui mentionne que « ces taux varient de 12% Ă 45%, alors qu’aux termes de la directive de l’Uemoa, ils devraient ĂŞtre fixĂ©s entre 15% et 50% ».

En vue de rendre le dispositif fiscal ivoirien « conforme aux directives communautaires et dans le but de relever les taux de ces droits d’accises », l’Etat ivoirien a dĂ©cidĂ© d’amĂ©nager les taux d’accises concernant les boissons alcoolisĂ©es et non alcoolisĂ©es.

L’annexe fiscal 2018 relève le taux de taxation des boissons alcoolisĂ©es et non alcoolisĂ©es comme suit: « 25% Ă 40% pour le champagne (contre 25% prĂ©cĂ©demment); 25% Ă 35% pour les vins ordinaires  (contre 25% prĂ©cĂ©demment) et 30% Ă 40% pour les vins mousseux et assimilĂ©s (contre 30% prĂ©cĂ©demment) ».

Pour les bières et cidres, le taux de droit d’accise est de 15% Ă 25% contre 15% prĂ©cĂ©demment; 35% Ă 40% pour les boissons alcoolisĂ©es d’au moins 35 degrĂ© d’alcool (contre 35% prĂ©cĂ©demment) et 12% Ă 20% pour les boissons Ă©nergĂ©tiques et autres boissons alcoolisĂ©es contre 12% prĂ©cĂ©demment.

La nouvelle base d’imposition pour les boissons non alcoolisĂ©es de fabrication locale est applicable sur le prix de vente hors taxe sortie-usine. Auparavant, cette taxe Ă©tait fixĂ©e sur le prix de revient hors taxes sortie-usine.

Le rehaussement de la taxe sur les boissons alcoolisĂ©es s’inscrit par ailleurs dans le cadre des recommandations de l’Organisation mondiale de la santĂ© (OMS), a fait observer Mme Annick Kopoin, soulignant que « plus de 200 maladies sont liĂ©es Ă la consommation de l’alcool » selon l’institution.

Dans une rapport dĂ©nommĂ©  »Global statue report on alcohol and health 2014 » sur la consommation de l’alcool dans le monde, l’OMS rĂ©vèle que l’alcool tue plus que le sida, la tuberculose et les violences de toutes sortes. L’alcool est Ă©galement Ă la base de cancers et de troubles mentaux.