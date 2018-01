Côte d’Ivoire: un des piliers du régime Gbagbo affirme avoir voulu soutenir Ouattara

AccusĂ© de «  »complot contre l’autoritĂ© de l’Etat », le commandant Jean-NoĂ«l AbĂ©hi, ancien pilier de l’appareil sĂ©curitaire sous l’ex-prĂ©sident ivoirien Laurent Gbagbo, a nie les faits devant la Cour d’assises d’Abidjan assurant mĂŞme avoir faire un « contre-coup ».

Selon l’acte d’accusation, le cdt AbĂ©hi a reconnu avoir participĂ© au Ghana « aux rĂ©unions d’une plateforme militaire initiĂ©e par KonĂ© Katinan (porte-parole de Gbagbo en exil), prĂ©parant un renversement du pouvoir politique en place (celui d’Alassane Ouattara) ».

Dans un enregistrement projetĂ© lundi Ă l’audience de la cour d’assises, on voit clairement le cdt AbĂ©hi, vĂŞtu d’une tenue militaire, bĂ©ret rouge sur la tĂŞte, dire : « Je me dĂ©clare Ă l’instant chef de l’exĂ©cutif » et « je dissous les institutions » du pays.

« Cette vidĂ©o que j’ai sortie n’a rien Ă voir avec le +complot contre l’autoritĂ© de l’Etat+ (…) En fait c’est un contre-coup d’Etat que je voulais faire », a-t-il dit, assurant s’ĂŞtre « retiré » de la plate-forme « après la deuxième rĂ©union » quand ses camarades ont Ă©voquĂ© le projet de coup d’Etat.

Le cdt Abehi avait fui au Ghana après la crise post-Ă©lectorale de dĂ©cembre 2010-avril 2011 qui a fait environ 3.000 morts et la chute de Laurent Gbagbo. Il y avait Ă©tĂ© arrĂŞtĂ© et extradĂ© en CĂ´te d’Ivoire en fĂ©vrier 2013.

Il est considĂ©rĂ© par ses dĂ©tracteurs et des ONG comme l’un des principaux responsables d’exactions commises sous le rĂ©gime Gbagbo

En plus du cdt AbĂ©hi, ex-patron du groupement d’escadrons de blindĂ©s (GEB), 11 autres personnes sont poursuivies pour complot contre l’autoritĂ© de l’Etat et tentative d’attentat contre la sĂ»retĂ© de l’Etat.

« On leur reproche (aux 11) de s’ĂŞtre rencontrĂ©s Ă divers endroits d’Abidjan et d’avoir dĂ©cidĂ© de renverser les autoritĂ©s du pays » et d’avoir voulu passer Ă l’action avec l’attaque du camp d’Agban, un des principaux camps d’Abidjan, a expliquĂ© Ă l’AFP Elise Ajavon, avocat du sergent-chef de police Cyprien Lorougnon Dragbo.

Le procès se poursuit mardi avec l’audition de six autres accusĂ©s.

eak/pgf/jlb