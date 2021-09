Côte d’Ivoire: un groupe traite un millier de réclamations de consommateurs

Un Consommateur Averti En Vaut Deux (UCAED), un groupe de défense des droits des consommateurs sur Facebook, en Côte d’Ivoire, revendique avoir traité plus d’un millier de réclamations des consommateurs, depuis son existence en 2011, soit durant 10 ans.

Ce bilan a été présenté vendredi, à Abidjan, par la fondatrice du groupe, Mme Priscilla Myriam Tavarès, en compagnie de plusieurs administrateurs de cette plateforme, lors d’une cérémonie de lancement des festivités des 10 ans de UCAEVD.

Ce « groupe familial », d’une centaine de membres en 2011, s’est transformé en une plate-forme aujourd’hui visible avec « plus de 330.000 membres, dont 80% sont actifs ». Depuis août 2021, elle enregistre 40,9 millions de spectateurs, une moyenne de 1500 publications par mois.

Cette plateforme de libre expression et de partage d’expériences de consommation sur Facebook revendique en outre 160.000 commentaires et plus de 425.000 réactions chaque mois. Elle aborde les sujets liés à la consommation des produits et des services disponibles en Côte d’Ivoire.

« Depuis sa création, le groupe UCAEVD a permis de traiter et de résoudre plus d’1 millier de réclamations », a fait savoir Mme Myriam Tavarès, ajoutant qu’une soixantaine d’entreprises sur 30.000 à Abidjan ont demandé à adhérer à la plateforme pour aider à traiter les réclamations de leurs clients.

Pour elle, « la critique n’est pas une attaque, elle est constructive ». Son époux, Éric Tavarès, un administrateur du groupe, a déclaré que c’est à graver les clients mécontents que les entreprises peuvent changer la qualité de leurs prestations. En outre, le groupe permet des droits de réponse.

Son objectif est de « défendre le consommateur lésé dans son droit ». Il se décline en deux objectifs spécifiques, le premier, augmenter le choix des consommateurs vers des produits et services de qualité, adaptés à leurs besoins; et le deuxième, inciter les prestataires à améliorer la qualité de leurs prestations et traiter les réclamations clients avec diligence.

Les sujets les plus abordés sont la restauration, la téléphonie mobile, le textile, la banque et l’agro-alimentaire. La plateforme est régie par une Charte de fonctionnement avec une nomenclature des sujets abordés.

La plateforme compte huit administrateurs et deux modérateurs, des membres bénévoles qui s’attellent au quotidien à administrer le groupe qui se positionne comme un défenseur des droits des consommateurs.

Depuis 2021, le groupe s’est doté d’un pool de juriste bénévole qui conseillent les administrateurs et assistent les membres dans la protection de leurs droits. C’est là première plate-forme virtuelle qui défend les consommateurs en Côte d’Ivoire.

Dr Ban-Koné, secrétaire générale du Conseil national de la lutte contre la vie chère (CNLVC), membre depuis 2011 de cette plate-forme, a adressé toutes ses félicitations au groupe qui contribuent à faire bouger les lignes concernant les droits des consommateurs.

Le groupe UCAEVD annonce, dans le cadre des festivités de ses 10 ans, organiser deux panels du consommateur du 19 au 20 novembre 2021 autour de plusieurs thématiques dont les droits du consommateur.