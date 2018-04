CÃ´te d’Ivoire: un mort et plusieurs blessÃ©s dans un accident de la circulation Ã  Cocody

Une collision entre un camion de ramassage d’ordures et un taxi a fait un mort et plusieurs blessĂ©s, tĂ´t vendredi, au carrefour »La vie » dans la commune de Cocody, un quartier huppĂ© Ă l’Est d’Abidjan, a appris APA auprès du Groupement des sapeurs-pompiers militaires (GSPM). »Le GSPM est alertĂ© Ă 3h17 minutes pour un accident de la circulation Ă Cocody carrefour La Vie. Le bilan de cet accident est de cinq victimes parmi lesquels trois incarcĂ©rĂ©s  dont un dĂ©cès certains »,  rapporte le GSPM dans une note d’information parvenue Ă APA, soulignant que deux victimes ont Ă©tĂ© Ă©vacuĂ©es par les secours au Centre hospitalier et universitaire (CHU) de Cocody, tandis que deux autres ont refusĂ© de se faire Ă©vacuer en signant des dĂ©charges de responsabilitĂ©.Â

Malgré les appels à la vigilance et au respect du code de la  route lancés par les autorités ivoiriennes,  les accidents de la circulation sont légions dans la capitale économique ivoirienne.

Dimanche dernier, Â un mini-car de transport en commun en partance pour la commune d’Abobo au Nord d’Abidjan, Â avait fait une sortie de route faisant 14 victimes.

Selon les statistiques de l’Office national de la sĂ©curitĂ© routière  (OSER), la CĂ´te d’Ivoire enregistre chaque annĂ©e 6000 accidents de la route qui occasionnent 600 morts et  plus de 13.000 blessĂ©s.