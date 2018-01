Côte d’Ivoire: un pilier du régime Gbagbo condamné à 10 ans de prison

Le commandant Jean-NoĂ«l AbĂ©hi, ancien pilier de l’appareil sĂ©curitaire sous l’ex-prĂ©sident ivoirien Laurent Gbagbo, a Ă©tĂ© condamnĂ© jeudi Ă 10 ans d’emprisonnement ferme pour « complot contre l’autoritĂ© de l’Etat », a constatĂ© l’AFP.

Après plus de plus de trois heures de dĂ©libĂ©ration, la cour « dĂ©clare en revanche AbĂ©hi Jean NoĂ«l, Kla Guiraud FĂ©lix, Lorougnon Gragbo Cyprien, Yayo Daba Loba Octave, coupable pour le premier, AbĂ©hi Jean NoĂ«l, des faits de complot contre l’autoritĂ© de l’Etat.

Pour les trois autres, pour des faits de complot contre l’autoritĂ© de l’Etat, tentative d’attentat contre l’autoritĂ© de l’Etat », a dĂ©clarĂ© le juge Aboubacar Coulibaly, leur reconnaissant « des circonstances attĂ©nuantes ».

Le parquet avait requis « l’emprisonnement Ă vie pour tous les accusĂ©s ».

Selon l’acte d’accusation, le commandant AbĂ©hi a reconnu avoir participĂ© au Ghana « aux rĂ©unions d’une plateforme militaire initiĂ©e par KonĂ© Katinan (porte-parole de Gbagbo en exil), prĂ©parant un renversement du pouvoir politique en place (celui d’Alassane Ouattara) ».

Dans un enregistrement projetĂ© lundi Ă l’audience de la cour d’assises, on voit clairement le commandant AbĂ©hi, en tenue militaire, bĂ©ret rouge sur la tĂŞte, dire: « Je me dĂ©clare Ă l’instant chef de l’exĂ©cutif » et « je dissous les institutions » du pays.

En plus du commandant AbĂ©hi, ex-patron du groupement d’escadrons de blindĂ©s (GEB) d’Agban, 11 autres personnes Ă©taient poursuivies pour complot contre l’autoritĂ© de l’Etat et tentative d’attentat contre la sĂ»retĂ© de l’Etat.

« On leur reproche (aux 11) de s’ĂŞtre rencontrĂ©s Ă divers endroits d’Abidjan et d’avoir dĂ©cidĂ© de renverser les autoritĂ©s du pays ». Ils auraient Ă©tĂ© prĂŞts Ă passer Ă l’action avec l’attaque du camp d’Agban, « le 23 dĂ©cembre 2012 » a expliquĂ© Ă l’AFP Elise Ajavon, avocat du sergent-chef de police Cyprien Lorougnon Dragbo.

Mais huit d’entre eux, ont Ă©tĂ© acquittĂ©s et « seront immĂ©diatement mis en libertĂ©, s’ils ne sont pas dĂ©tenus pour une autre cause », a indiquĂ© la cour.

« C’est avec un sentiment mitigĂ© que j’ai reçu cette dĂ©cision pour la simple raison que (de) la peine requise par le ministère public qui est un emprisonnement Ă vie, on arrive Ă 10 ans d’emprisonnement et qu’on accorde Ă mon client Jean NoĂ«l AbĂ©hi d’extrĂŞmes larges circonstances attĂ©nuantes », a rĂ©agi Me Raoul Gohi Bi, avocat d’AbĂ©hi.

« Je pense que cette dĂ©cision manque d’un peu de courage », a-t-il ajoutĂ©, promettant faire appel de la dĂ©cision.