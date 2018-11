Côte d’Ivoire: un projet de formation des acteurs du secteur du tourisme lancé

Le directeur de Cabinet du ministère ivoirien du Tourisme et des loisirs, Germain Aphing Kouassi, a procédé mardi à Abidjan au lancement du Projet d’appui au renforcement de la compétitivité des opérateurs du secteur hôtelier et du tourisme, lors d’une cérémonie.Ce projet, initié par la Fédération nationale de l’industrie hôtelière de Côte d’Ivoire (FNIH-CI), connaîtra une phase pilote avant d’être étendu à l’ensemble des établissements, a dit le président de la FNIH-CI, Lolo Diby, lors du lancement à la Chambre de commerce et d’industrie, à Abidjan.

Il vise dans sa phase pilote, le renforcement de la capacité de 100 salariés provenant de 20 établissements d’hébergement et de restauration. Et ce, en vue de l’amélioration de la compétitivité du secteur du tourisme par le renforcement des capacités des acteurs.

La formation est notamment financée par le Fonds de développement de la formation professionnelle (FDFP). Selon Mme Espoir Assemian, représentant la structure, la formation concerne les techniciens du secteur, les comptables, les commerciaux et les personnels d’accueil.

Elle devrait permettre d’outiller les dirigeants à une meilleure gestion de leur établissement tenant compte de l’environnement économique, et les techniciens métiers à l’amélioration des services à la clientèle, et à une maîtrise des éléments clés de la gestion comptable et de commerce.

La phase pilote de ce projet coûtera 25,92 millions de Fcfa. La formation, à en croire les organisateurs, permettra outre la qualification des différents acteurs du secteur du tourisme et des loisirs, de contribuer à améliorer la qualité des prestations dans les hôtels et restaurants.

Pour M. Aphing Kouassi, « il faut assainir ce secteur », en proie aux activités informelles, et « cela suppose que les acteurs doivent acquérir la connaissance et le savoir, (car) on ne vient pas dans le tourisme parce qu’on a échoué ailleurs ».

« On doit prendre notre avenir en main », a-t-il exhorté les acteurs du secteur du tourisme, rappelant qu’en 2017, il a été mis en place la stratégie sublime Côte d’Ivoire pour l’horizon 2020-2025. Par conséquent, les opérateurs devraient se professionnaliser pour créer la richesse.

La formation, étalée quasiment sur trois semaines, devrait prendre fin le 20 décembre 2018. Quant au suivi post-formation il se déroulera au cours du premier trimestre 2019, a fait savoir Maurice Koué, directeur général de CCDE, structure spécialisée dans la formation, associée au projet.

« Pour y bénéficier, il suffit d’être membre de la faîtière. Quand on est membre on envoie son personnel se former gratuitement », a souligné M. Lolo Diby, qui encourage les dirigeants des réceptifs hôteliers à se hisser aux standards internationaux pour booster la chaîne touristique ivoirienne.