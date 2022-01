Côte d’Ivoire: une application traçant l’historique des véhicules

Expert en business intelligence et Big data, l’Ivoirien Sionfongo Koné (44 ans), s’installe à Abidjan, après plusieurs années à l’extérieur, et pour contribuer au développement de son pays, conçoit une application web traçant l’historique des véhicules.

Certifié en Big data and Hadoop developer College bois-de-Boulogne Montréal, au Canada, Sionfongo travaille sur des projets mettant en synergie des flux d’informations sur la traçabilité des véhicules.

L’idée lui vient suite à un constat d’usage de tracer le parcours des véhicules de proches après de graves accidents et se rend compte de grosses défaillances. Devant des journalistes à Abidjan, jeudi, il clame que des engins ont « des problèmes que l’usager ne sait pas ».

« On a décidé alors de mettre en place cet outil pour aider tous les acteurs autour du véhicule, les acheteurs, les revendeurs, les assureurs et l’Etat pour que tout le monde puisse avoir l’information sur un véhicule en temps réel, l’information claire, intègre et sincère », a-t-il dit.

Cette application dénommée « Vehistoric » ressort un rapport sur « les incidents, les réparations sur un véhicule depuis sa sortie d’usine jusqu’à l’instant », a-t-il relevé, ajoutant qu' »on peut aussi avoir des rapports de vols déclarés, des retenues gouvernementales ou communales ».

Il a fait observer qu' »il y a des véhicules qui sont importés et qui ont subi de la grêle ou des incendies, et qui ont été achetés, retapés et retrouvés sur des voies ivoiriennes, africaines et qui peuvent poser un problème de sécurité ».

Vehistoric se veut une application permettant de résoudre un problème existentiel que la plupart des usagers de la route vivent à savoir l’information erronée, voire falsifiée sur les véhicules usagés.

L’application via sa plateforme offre également aux autorités en charge du suivi des véhicules et les compagnies d’assurance la possibilité de vérifier les interventions et sinistres sur le véhicule qu’ils désirent inspecter ou assurer via un rapport unique.