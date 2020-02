Côte d’Ivoire: une banque offre l’opportunité à ses clients d’assister à la finale de la Ligue des champions UEFA

Un grand jeu offrant l’opportunité aux clients d’une banque en Côte d’Ivoire d’assister à la finale de la Ligue des champions UEFA a été lancé, jeudi à Abidjan, la capitale économique ivoirienne.Ce grand jeu a été lancé par Banque Atlantique, filiale du Groupe Banque centrale populaire (BCP) du Maroc en partenariat avec MasterCard, leader mondial des technologies de paiements.

Dénommé « Challenge Champions League », ce grand devrait notamment permettre d’offrir à deux clients, un séjour pour deux personnes à Istanbul en Turquie, pour assister à la grande finale de la ligue des Champions de l’UEFA, indique une note transmise à APA.

Ouvert en Côte d’Ivoire et au Sénégal, ce challenge se déroulera dans la période du 1er mars au 17 avril 2020, souligne le texte. Il est ouvert à toute personne physique majeure résidant en Côte d’Ivoire et titulaire d’une carte Mastercard World Elite délivrée par la banque.

« Sont exclus de toute participation au présent challenge et du bénéfice de toute dotation, que ce soit directement ou indirectement, l’ensemble du personnel de la banque ainsi que les membres de leur famille et conjoints (mariage, ou vie maritale reconnue ou non) », précise la note.

A travers cette initiative, le groupe bancaire réaffirme son engagement à proposer à sa clientèle haut de gamme, des solutions de paiement qui répondent aux exigences les plus élevées en matière de confort et de raffinement, donnant ainsi accès à un programme d’animation riche en évènements et expériences uniques.

Pour avoir une chance de participer à la grande finale de la ligue des champions de l’UEFA, l’un des trophées les plus convoités des compétitions de clubs de football au monde, le client devrait comptabiliser dans la période du challenge, le plus grand nombre de transactions pour ses opérations de paiement (via TPE ou en ligne) et de retrait, aussi bien au niveau national qu’international avec sa carte World Elite Mastercard.

Selon le groupe, le Package Gold, représentant la récompense couvre un séjour de quatre nuitées à Istanbul, l’hébergement dans un hôtel 5 étoiles, des tickets entrée VIP pour assister à la finale, une visite guidée de la ville d’Istanbul et des activités touristiques et de loisirs.

La remise des lots est prévue dans le cadre d’une cérémonie organisée simultanément au siège de Banque Atlantique en Côte d’Ivoire et au Sénégal, conclu la note.