Côte d’Ivoire: une compagnie aérienne lance un package assorti d’un bilan de santé

La compagnie aérienne française Corsair a lancé mardi à Abidjan un package comprenant le billet d’avion et un bilan de santé, en partenariat avec American Hospital of Paris, lors d’une cérémonie en présence de personnalités politiques, administratives et des acteurs du monde de la culture.« On s’est aperçu qu’il y avait beaucoup d’Ivoiriens qui faisaient leur bilan de santé en France, et régulièrement, c’est pour cela que nous avons voulu les accompagner et nous avons décidé de nous associer à l’Hôpital américain de Paris, une référence en matière de bilan de santé », a expliqué à APA le directeur des ventes de Corsair, Gilles Marigliano.

Cela devrait permettre aux Ivoiriens et aux personnes résidant en Côte d’Ivoire de faire leur bilan de santé avec la compagnie aérienne qui va les acheminer depuis Abidjan vers Paris, la capitale française, pour faire leur check-up auprès de cet hôpital, a-t-il souligné.

Pour offrir ce check-up, un examen clinique et l’interprétation des données biologiques, fournissant des informations de base sur l’état de santé de l’individu, l’entreprise aérienne a signé avec cet hôpital de référence mondiale un partenariat qui se veut pérenne.

« C’est un partenariat où on va essayer de proposer des tarifs intéressants de package avec l’hôpital américain de façon à proposer des choses très attractives qui permettent aussi de pouvoir donner un accès au bilan de santé pour les Ivoiriens et à un plus grand nombre d’Ivoiriens », a-t-il indiqué.

Il s’agit d’un package avec une mise en place, en classe affaire, a fait observer M. Gilles Marigliano, avant d’ajouter « on est sur un package global y compris le dépistage cardio avec un acheminement aller-retour en classe business ».

Selon Dr Olivier Spatzierer, chef de l’Unité gastro-entérologie de cet hôpital, ce check-up se veut un bilan « complet », d’ailleurs «difficile à égaler » qui intègre un examen biologique, cardiovasculaire, ophtalmologique, l’ORL et tout ce qu’il faut pour éviter la survenue des maladies non transmissibles.

Il a soutenu qu’il y a des moyens d’éviter les cancers, les problèmes cardio-vasculaires et métaboliques en particulier le diabète, l’obésité dont le terreau central est l’urbanisation associée à la transition nutritionnelle trop riche en sucre, en sel, en aliments gras et en protéine d’origine animale, des facteurs de risques associés à une chute vertigineuse de l’activité physique et l’augmentation de la sédentarité.

Ce bilan de santé est réalisé à travers un check-up center, un centre de bilan de santé exceptionnel. Chaque année, ces bilans de santé permettent de découvrir des facteurs de risques ou des pathologies chez de nombreux patients.

Sur la ligne Paris-Abidjan, la compagnie aérienne française a augmenté, depuis 2016, de plus de 40% son offre de sièges. Elle permet à des centaines d’entreprises d’optimiser leur budget de déplacement en leur offrant des tarifs compétitifs.