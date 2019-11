Côte d’Ivoire: une plateforme électronique de recouvrement des recettes des collectivités instituée

Le gouvernement ivoirien a institué une plateforme technologique visant le recouvrement des recettes propres des collectivités territoriales et des Districts autonomes par voie électronique, a indiqué mercredi son porte-parole, Sidi Touré, à l’issue d’un Conseil des ministres.« Le Conseil a adopté un décret fixant les modalités de perception des recettes propres des collectivités territoriales et des Districts autonomes par voie électronique », a dit M. Sidi Touré, relevant qu’ il s’agit d’un décret instituant « une plateforme technologique de recouvrement des recettes propres ».

Cette plate-forme électronique, dira-t-il, sera positionnée au niveau central notamment au Trésor public et devrait permettre de collecter les différentes ressources via des applicatifs qui seront disponibles auprès des différentes collectivités territoriales et des Districts autonomes.

À travers cette mesure, l’Etat veut « moderniser les méthodes de recouvrement des ressources propres de ces entités territoriales en vue de réduire significativement les risques de déperdition et d’accroître le niveau des recettes pour la réalisation des projets de développement au niveau local ».

« Tous les contribuables soumis à la fiscalité locale et dont l’activité économique s’exerce sur le périmètre de la collectivité territoriale et ou du District autonome sont tenus d’utiliser cette plate-forme pour s’acquitter de leurs dettes fiscales », a-t-il poursuivi.

L’Etat de Côte d’Ivoire a initié ces dernières années, à travers les services des impôts et du Trésor, des plateformes électroniques permettant de payer ses taxes et impôts auprès de l’administration fiscale. Et ce, en vue de sécuriser ses recettes et faciliter le paiement de ses impôts.