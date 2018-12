Côte d’Ivoire: une vingtaine d’entreprises récompensées pour la qualité de leur service d’accueil en 2018

Une vingtaine d’entreprises issues de vingt-cinq secteurs d’activités, ont été distinguées, vendredi soir à Abidjan, lors de la deuxième édition des « pépites de l’accueil ou des trophées de la qualité et de l’accueil », un concours qui récompense annuellement les meilleures administrations publiques et privées du pays pour la qualité de leur accueil, a constaté APA sur place.Cette compétition se veut un baromètre de la qualité de l’accueil en Côte d’Ivoire et vise la promotion de l’excellence. « La culture client représente un changement de mentalité en matière de qualité d’accueil », a affirmé Dr Tahirou Koné, le représentant de la ministre ivoirienne du plan et du développement, Nialé Kaba, par ailleurs, marraine de la deuxième édition des « trophées de la qualité de l’accueil».

Selon M. Koné qui a assuré de la disponibilité de la ministre à accompagner les efforts visant à améliorer l’accueil dans les administrations, la « qualité de service viendra simplifier la vie des ivoiriens ».

Avant lui, Annick Koné, la commissaire générale de ce concours, a expliqué que « les trophées de la qualité de l’accueil» ont notamment pour objectif de définir le standard de la qualité de l’accueil.

« Nous avons travaillé avec éthique et responsabilité et aujourd’hui nous célébrons ces hommes pour la qualité de service au quotidien », a ajouté Mme Koné.

Quelque 200 entreprises étaient nominées pour ce concours à travers 25 secteurs d’activités (Banque, assurance, immobilier…) et deux grilles d’évaluation ont été retenues, a entre autres, fait savoir, le «cabinet Spirit», le jury de ce concours.

Ainsi, sur les vingt-cinq catégories primées, l’on retiendra entre autres, que dans le secteur des assurances, les deux entreprises les plus accueillantes de l’année sont le Groupe Allianz ( 1er) et Sunu Assurance (2è).

Dans la catégorie des banques, la Société générale de banques en Côte d’Ivoire (SGBCI) a remporté le premier prix de l’institution bancaire la plus accueillante en 2018 suivie de « N’Sia Banque» désignée 2è.

Dans la catégorie « Courrier express», le prix de la pépite de l’accueil 2018 ( un seul prix pour ce secteur) a été décerné à la « société DHL». Quant au secteur des régies de l’État, l’unique prix a été attribué aux Douanes ivoiriennes dont le directeur général Da Pierre Alphonse a été également désigné dans l’attribution des trophées d’honneur comme le Directeur général de l’année 2018 dans le secteur public.

Quant au trophée du meilleur Directeur général du secteur privé, il a été décerné à Ouattara Ben Hassan de la société « Vivo Energy». La ministre ivoirienne du plan et du développement, Nialé Kaba a elle aussi obtenu un trophée d’honneur pour son soutien à la qualité de service dans les entreprises.