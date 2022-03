Côte d’Ivoire : vers des formations de dirigeants d’entreprises

Alastair Campbell qui a fait un parcours dans les médias puis en politique sera l’animateur des formations.L’Institut national des administrateurs de Côte d’Ivoire (INAD-CI) annonce la tenue en avril 2022, à Abidjan et Grand-Bassam, une série de conférences publiques et de formations sur la stratégie d’entreprise, la communication et le leadership.

Cette série de conférences sera animée par M. Alastair Campbell, écrivain-journaliste, et ancien directeur de la stratégie et de la communication de l’ex-Premier ministre britannique Tony Blair, indique un communiqué de l’INAD-CI.

M. Alastair Campbell prononcera, le 5 avril, une conférence publique à l’attention des présidents de Conseil, des administrateurs et des directeurs généraux de sociétés autour du thème : « Bâtir une stratégie gagnante dans un monde en pleine mutation ».

Il dispensera, le 6 avril, une formation d’une journée sur le thème : « Stratégie, leadership et esprit d’équipe : les clés d’une entreprise performante ». Le lendemain, 7 avril, il entretiendra les étudiants de l’Université Internationale de Grand-Bassam (cité balnéaire à 40 Km au Sud-Est d’Abidjan) sur son parcours professionnel en montrant comment il a pu surmonter les échecs.

Après un parcours dans les médias puis en politique, Alastair Campbell conseille et entraîne de grands dirigeants de sociétés à travers le monde. Il tient des conférences sur les outils permettant d’accroitre la performance des entreprises. Cet écrivain-journaliste est auteur d’une quinzaine d’ouvrages dont Winners and how they succeed paru en 2015.

Dans le cadre de sa tribune INAD-CI Performance Class, l’Institut cherche à confronter sa cible composée de présidents de Conseil, d’administrateurs et de directeurs généraux de sociétés, aux techniques et astuces qui ont permis aux grands dirigeants de ce monde, de bâtir les stratégies couronnées de succès.

Le management établit que le Conseil d’administration donne les orientations stratégiques, alors que le directeur général met en œuvre la stratégie élaborée. Cette session vient renforcer les capacités de gestion des dirigeants de sociétés et d’institutions.

Pour l’Institut, « la détermination des buts et objectifs à long terme d’une entreprise et le choix des actions et de l’allocation des ressources nécessaires pour les atteindre » se révèle d’importante et implique les acteurs de la gouvernance.

Si l’art de planifier se révèle important dans la gouvernance d’entreprise, la communication, surtout en temps de crise, en mettant à rude épreuve les dirigeants quelquefois démunis quant aux réponses à apporter, il tient une place de choix dans la gouvernance, soutient l’Institut.