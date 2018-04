CÃ´te d’Ivoire/Hadj 2018: la formation des potentiels pÃ¨lerins ivoiriens commence samedi

La formation des candidats au Hadj 2018 Ă la Mecque sur les consignes Ă respecter lors du voyage en »terre sainte » d’Arabie Saoudite et sur les directives des autoritĂ©s saoudiennes en matière d’information et de sensibilisation se tiendra du 21 avril au 30 juin 2018 dans 123 centres de formation dont 50 Ă Abidjan et 73 Ă l’intĂ©rieur du pays.L’information a Ă©tĂ© donnĂ©e samedi Ă Abidjan au cours de l’ouverture d’un atelier de formation des encadreurs desdits centres de formation des pèlerins initiĂ© par le Commissariat du Hadj Ă la grande mosquĂ©e de la Riviera-Golf, Ă l’Est d’Abidjan.

 » Il y a 152 formateurs dont 69 Ă Abidjan et  83 Ă l’intĂ©rieur du pays que nous formons aujourd’hui et qui animeront les centres de formation des candidats au Hadj 2018. Ces centres de formation instruiront les pèlerins du 21 avril au 30 juin prochain » a expliquĂ© le Commissaire du Hadj, l’Imam Bachir Ouattara, qui a ouvert cet atelier dont l’objectif gĂ©nĂ©ral  est de contribuer Ă l’amĂ©lioration de la formation des pèlerins  au cours du Hadj 2018.

 Poursuivant, l’Imam Ouattara a expliquĂ© que » c’est un recyclage » qu’il s’agira de faire au cours de ce sĂ©minaire ajoutant que  »de la manière dont nous avons Ă©tĂ© fĂ©licitĂ©s l’an dernier par les autoritĂ©s saoudiennes pour le comportement exemplaire » de nos pèlerins,  s’il plaĂ®t Ă Dieu, nous serons encore fĂ©licitĂ©s cette annĂ©e ».

Animant par ailleurs,  un module sur les directives des autoritĂ©s saoudiennes lors de cet atelier,  l’Imam Bachir a instruit les auditeurs sur une sĂ©rie de recommandations et de consignes administratives, sanitaires, sĂ©curitaires et environnementales  à transmettre aux pèlerins lors du Hadj.

« Ici on nous demande de former les pèlerins selon la charia », a-t-il indiquĂ© avant de mandater les 152 formateurs Ă sensibiliser les pèlerins contre l’usage des substances interdites pendant ce sĂ©jour, Ă Ă©viter de faire des invocations Ă hautes voix, Ă Ă©viter de faire la  propagande politique…

» Dites aux pèlerins qu’on ne prend pas les bagages d’autrui sans en avoir connaissance du contenu », a insistĂ© le commissaire du Hadj annonçant deux principales innovations lors de la formation des pèlerins cette annĂ©e. Notamment,  la pose d’une maquette de la » Kaaba » (Maison sacrĂ©e se trouvant Ă l’intĂ©rieur de la mosquĂ©e sacrĂ©e de la Mecque dont le tour est fait par les pèlerins lors du Hadj) dans l’enceinte de tous les centres de formation des pèlerins et les formations faites par PowerPoint.

 » C’est l’enseignement thĂ©orique et pratique en mĂŞme temps » a-t-il prĂ©cisĂ©, invitant les candidats au Hadj 2018 Ă venir se faire former lorsque ces centres ouvriront.

Le Hadj 2018 a Ă©tĂ© officiellement lancĂ© le 4 mars dernier Ă Abidjan. A cette occasion, les candidats Ă ce cinquième pilier de l’Islam ont Ă©tĂ© informĂ©s du coĂ»t de ce voyage en terre sainte, maintenu Ă 2.000.000 FCFA en CĂ´te d’Ivoire. Le quota des candidats au Hadj 2018 est de 6800 dont 5000 pour le contingent Ă©tatique et 1800 pour les opĂ©rateurs privĂ©s.