CÃ´te d’Ivoire/Retro 2017-Sport : le taekwondo et l’athlÃ©tisme au top, le football dans la dÃ©sillusion

Les taekwondo-ins Ruth Marie Christelle Gbagbi (championne du monde en titre des -62 kg), Cheick Sallah Junior CissĂ© (mĂ©daillĂ© d’or dans la catĂ©gorie des -80 kg) et la sprinteuse Marie-JosĂ©e Ta Lou (double vice-championne du monde) ont Ă©crit les plus belles pages de l’histoire du sport de la CĂŽte d’Ivoire en 2017, Ă cĂŽtĂ© de la retentissante Ă©limination des ElĂ©phants footballeurs pour les phases finales de la Coupe du monde Russie 2018.La championne du monde en titre de taekwondo dans la catĂ©gorie des -62 kg, l’Ivoirienne de 23 ans Ruth Marie Christelle Gbagbi est assurĂ©ment la sportive la plus cotĂ©e de l’annĂ©e 2017.Â

Elle a accompli son plus grand exploit de l’annĂ©e lors de la 23Ăš Ă©dition des championnats du monde de Muju, en CorĂ©e du Sud en battant (19-9) l’Iranienne Kimia Alizadeh Zenoorin, en finale des moins de 62 kg. Cette victoire acquise par la mĂ©daillĂ©e de bronze olympique a permis Ă celle-ci d’offrir Ă la CĂŽte d’Ivoire son unique mĂ©daille et au continent africain sa 3Ăš breloque de ces championnats du monde de taekwondo.

Surnommée la guerriÚre africaine aprÚs ce sacre, la jeune internationale ivoirienne est devenue ainsi la premiÚre femme africaine à porter aussi haut le flambeau de cet art martial au plan international, aprÚs la marocaine Mounia Bourguigue, la toute 1Úre médaillée africaine à un championnat du monde (Vice-championne du monde à Hong Kong en 1997).

De son cĂŽtĂ©, aprĂšs avoir ratĂ© son mondial en CorĂ©e du Sud oĂč il a Ă©tĂ© Ă©liminĂ© en 16Ăš de finale, le taekwondo-in Cheik Sallah Junior CissĂ© s’est finalement rattrapĂ© en fin de saison en s’adjugeant la mĂ©daille d’or dans la catĂ©gorie des -80 kg Ă la finale du Grand prix d’Abidjan 2017.

Cette victoire Ă la maison, lui permet ainsi de rester parmi l’Ă©lite mondiale de ce sport de combat d’origine corĂ©enne.

L’annĂ©e 2017 a Ă©tĂ© Ă©galement marquĂ©e sur le plan sportif par les deux mĂ©dailles d’argent (100 et 200 m) obtenues par la sprinteuse Marie-JosĂ©e Ta Lou lors de la 16Ăš Ă©dition des championnats du monde d’athlĂ©tisme qui se sont dĂ©roulĂ©s du 4 au 13 aout 2017 Ă Londres (Grande Bretagne).

Ta Lou a gagnĂ© ses deux mĂ©dailles au cours des deux finales Ă©piques qu’elle a courues face Ă ses deux Ă©ternelles rivales que sont la JamaĂŻcaine Elaine Thompson (double championne olympique) et la NĂ©erlandaise Dafne Schippers (double championne du monde du 200 m).

Malheureusement, ces belles performances du taekwondo et de l’athlĂ©tisme ont Ă©tĂ© entachĂ©es par la mĂ©forme des ElĂ©phants footballeurs qui n’ont pas rĂ©ussi Ă se qualifier pour les phases finales du mondial 2018. Le 11 novembre 2017, les Ivoiriens ont perdu l’ultime ticket de qualification qui s’offrait Ă eux face Ă l’Ă©quipe nationale du Maroc.

Dans ce dernier match de qualification du groupe C zone Afrique, les ElĂ©phants ont Ă©tĂ© battus Ă Abidjan (0-2) par les Lions de l’Atlas. Cette dĂ©faite a aussitĂŽt enflammĂ© les dĂ©bats dans le pays, occasionnant le dĂ©part prĂ©cipitĂ© de l’entraineur belge Marc Wilmots Ă la tĂȘte de cette Ă©quipe.

‘’Il faut revoir toute la stratĂ©gie du foot ivoirien » a fait remarquer pour sa part l’ex-capitaine des ElĂ©phants, Didier Drogba, lors d’une Ă©mission sur Radio France internationale (Rfi) oĂč il intervenait en tant qu’invitĂ©. Pour l’ex-goalĂ©ador, les ‘’anciens » qu’ils constituent avec les frĂšres TourĂ© (Kolo et Yaya), Didier Zokora, ‘’on a longtemps observĂ©. Il faut qu’on revienne car on a portĂ© cette Ă©quipe lĂ au plus haut niveau ».         Â

‘’Il faut revoir toute la stratĂ©gie du foot ivoirien (…) et je m’impliquerai avec plaisir… », avait dĂ©voilĂ© l’invitĂ© de Radio foot international de la chaĂźne mondiale qui commence une carriĂšre de dirigeant de l’Ă©quipe de Williamsville athlĂ©tique club (WAC, Ligue 1 ivoirienne). Â