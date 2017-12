CÃ´te d’Ivoire/SantÃ©: 3 lots de laits infantiles retirÃ©s de la vente (officiel)

Trois lots de laits infantiles ont Ă©tĂ© retirĂ©s de la vente, annonce un communiquĂ© de la ministre de la SantĂ© et de l’Hygiène publique, Raymonde Goudou Coffie, transmis, vendredi Ă APA.Mme Coffie porte, Ă cet effet, Ă la connaissance des populations que « sont retirĂ©s de la vente les laits infantiles faisant partie des lots ci-après et gĂ©nĂ©ralement vendus dans les pharmacies et grandes surfaces ».

Les laits mis en cause et que la ministre de la SantĂ© invite à « s’abstenir de consommer » concernent  » Pivot SL Lactose 1er AGE 350g,  Pepti Junior sans Lactose 1er AGE 460g et Milumel, Bio 1er AGE 900g, sans huile de palme », prĂ©cise -t-elle.