Coton sport, leader du championnat de foot camerounais

Coton sport de Garoua a repris la tête du classement général au terme de la 14è journée du championnat national de football d’élite, suite à sa victoire 4 buts à 0 devant l’ex leader Feutcheu club de Bandjoun.Une première place que les Cotonniers partagent avec Fovu de Baham et UMS de Loum, qui grâce à leurs victoires respectives 1 but à 0 contre Unisport et 2 buts à 1 devant Bamboutos, comptent également 27 points.

Une quatorzième journée plutôt prolifique, avec 22 buts au marquoir, ce qui constitue le plus grand nombre de buts marqués depuis le début de la saison.

Par ailleurs, l’on note des changements à la queue du tableau, avec la sortie dans la zone de relégable de Dragon de Yaoundé, suite à sa large victoire 4 buts à 1 devant Yafoot de la même ville.

Désormais, Colombe avec 14 points, Yafoot 12 points et Aigle 10 points constituent le trio de relégables.

Voici du reste, les résultats obtenus au terme de la 14è journée.

Feutcheu – Coton 0-4 ; Yosa-New star 1-0 ; Yafoot-Dragon 1-4; Apejes-Eding 2-1; Astres-Aigle 3-2; Union-Colombe 3-1; Unisport-Fovu 0-1; Stade-Fortuna 0-0; Bamboutos-UMS 2-1.

Classement non officiel à l’issue de la 14è journée.

1- Coton 27 points

2- Fovu 27 points

3- UMS 27 points

4- Yosa 24 points

5- Feutcheu 23 points

6- Union 22 points

7- Unisport 18 points

8- Bamboutos 17 points

9- Astres 17 points

10- Apmejes 17 points

11- Fortuna 17 points

12- Eding 15 points

13- Dragon 15 points

14- New star 15 points

15- Stade 15 points

16- Colombe 14 points

17- Yafoot 12 points

18- Aigle 10 points