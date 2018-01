Coulées de boue en Californie : le bilan passe à 18 morts

Les coulĂ©es de boue de jeudi en Californie du sud ont fait au moins 18 morts, ont annoncĂ© vendredi soir les autoritĂ©s locales, après la dĂ©couverte d’un nouveau corps, tandis que sept personnes sont encore portĂ©es disparues.

Le corps de la dernière en date des victimes, un homme de 87 ans, a été « trouvé dans sa maison par les services de recherches et de secours », a annoncé Bill Brown, le sheriff du comté de Santa Barbara.

Arrivant sur une rĂ©gion dĂ©jĂ dĂ©vastĂ©e et privĂ©e de sa vĂ©gĂ©tation par les vastes incendies de dĂ©cembre, les fortes pluies du dĂ©but de semaine, après 10 mois de sĂ©cheresse, ont provoquĂ© des coulĂ©es de boue charriant de nombreux dĂ©bris sur les collines de Montecito et d’autres villes du comtĂ© de Santa Barbara, au nord-ouest de Los Angeles.

Outre les morts et blessés, 65 maisons ont été détruites et plus de 450 autres endommagées.