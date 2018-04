Coup d’envoi dimanche du Tour du SÃ©nÃ©gal de cyclisme

La 17ème édition du Tour du Sénégal de cyclisme sera lancée dimanche à Thiaroye, dans la banlieue dakaroise, avec 14 équiques engagées pour courir une distance totale de 1097 km, soit 6 étapes en ligne et 2 circuits fermés.Le départ de la première étape de 143,2 km entre Dakar et Thiès sera donné à 9h. Le Tour du Sénégal va traverser cinq régions, à savoir Dakar, Thiès, Fatick et Saint-Louis. Vainqueur du maillot jaune lors de l’édition précédente, Sovac Natura4ver (Algérie) fera face à une rude concurrence.Â

Le Bénin, le Burkina Faso, le Club de défense (France), Embrace The World (Allemagne), le Gabon, la Gambie, Global Cycling Team (Hollande), Kenyan Riders (Kenya), la RD Congo, le Rwanda, le Sénégal, la Suisse et Vélo Sélec Apogée (Canada), sont les treize autres formations. Toutes aussi ambitieuses, elles vont foncer à vitesse grand V sur les routes du Sénégal pour triompher.  Â

Le Sénégal sera représenté par six cyclistes qui ambitionnent au moins de gagner quelques étapes. Au titre des distinctions, le gagnant de chaque étape va enfiler le maillot blanc à pois vert. Pour le leader du classement général aux points, ce sera le maillot vert et un maillot blanc sera décerné au meilleur jeune du Tour.

Étapes du Tour du Sénégal 2018 : 22 au 29 avril 2018:

Dimanche 22 avril (1ère étape) : Dakar / Thiès 143,2 km ; Lundi 23 avril (2ème étape) : Thiès / Saint-Louis 181,8 km ; Mardi 24 avril (3ème étape) : Saint-Louis / Pire Gourèye 148, 5 km ; Mercredi 25 avril (4ème étape) : Circuit fermé de Thiès 108 km ; Jeudi 26 avril (5ème étape) : Thiès / Ndangane 158,2 km ; Vendredi 27 avril (6ème étape) : Ndangane / Nguéniène 114,9 km ; Samedi 28 avril (7ème étape) : Ngaparou / Ngaparou 140 km ; Dimanche 29 avril (8ème étape) : Circuit fermé de la Corniche Ouest de Dakar 102,4 kmÂ