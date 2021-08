Coupe arabe des clubs champions: Le Raja de Casablanca remporte le sacre

Le Raja de Casablanca a remporté, samedi à Rabat, la Coupe Mohammed VI des clubs arabes champions en battant en finale le club saoudien d’Al Ittihad de Jeddah après la séance des tirs au but (4-4/Tirs au but 4-3).Un scénario incroyable pour une finale inoubliable ! Les Rajaouis retiendront pour longtemps cette finale époustouflante. Piqués au vif dès l’entame de la rencontre par les Saoudiens qui ont ouvert la marque Bruno Enrique (4è), les Verts ont pu égaliser une minute après par le biais de Ilyass Haddad (5è). Huit minutes plus tard, l’attaquant Mahmoud Benhalib inscrit le 2ème but pour le Raja.

L’équipe saoudienne ne capitule plus. Sur une attaque, les joueurs d’Al Ittihad de Jeddah obtiennent un penalty validé après consultation de la VAR par l’arbitre de la rencontre.

A la 37ème le joueur du Raja, Zakaria Ouardi trouve la brèche après un tir croisé dévié par un défenseur saoudien pour donner l’avantage aux siens. La première mi-temps s’est ainsi achevé à la faveur du Raja de Casablanca sur le score de 3 à 2.

De retour des vestiaires, les Rajaouis semblent irrésistibles. La vedette du Raja Soufiane Rahimi enfonce le clou en marquant le quatrième but, synonyme de quiétude. Mais, les Saoudiens étaient plus déterminés pour aller loin dans cette rencontre. L’attaquant brésilien Ricardo Da Silva inscrit un doublé à la 53ème minute du jeu et sur penalty à la 64è minute pour remettre les pendules à l’heure. Les deux équipes doivent donc se départager lors des séances fatidiques des tirs au but qui ont tourné à la faveur du Raja de Casablanca (4-3).

C’est le deuxième titre du Raja de Casablanca en Coupe arabe après celui de 2006. Le Raja empoche par la même occasion le pactole de 6 millions de dollars.