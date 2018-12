Coupe Caf : le CMS du Gabon élimine Silver Strickers aux tirs au but

Le Cercle Mberri Sportif (CMS) du Gabon a obtenu, mercredi, son ticket pour le prochain tour de la Coupe de la Confédération africaine de football en venant à bout de Silver Stickers du Malawi dans la séance des tirs au but (TAB 2-3).Le Cercle Mberri Sportif a pourtant perdu sur la marque d’un but à zéro la manche retour jouée à Lilongwé. L’unique but de Silver Stickers du Malawi porte la signature de Muyaba à la 72ème minute de jeu.

Mais grâce à sa victoire sur le même score au match aller disputé à Libreville, le CMS avait toujours son destin en main. Ainsi, il a su saisir sa chance en remportant la séance des tirs au but.

Le CMS sui en est à sa première participation dans les compétitions africaines, affrontera au prochain tour le Raja de Casablanca, détenteur de la Coupe de la Caf.