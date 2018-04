Coupe CAF : Le Djoliba de Bamako se qualifie pour la phase de poule

Le Djoliba AC de Bamako s’est qualifiĂ©, mercredi soir, pour la phase de poule de la coupe CAF, en concĂ©dant le match nul 0-0 Ă domicile face au club Mountain of Fire and Miracles (MFM) du NigĂ©ria dans la manche retour du tour de cadrage de la compĂ©tition.A l’aller, le Djoliba AC  s’Ă©tait imposĂ© Ă Lagos par 1 but Ă 0 face au MFM.

Le Djoliba AC de Bamako est le seul club malien restant dans les compétitions africaines de football cette année. Les 3 autres engagés ont été éliminés lors des précédentes phases.