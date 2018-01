Coupe de France: Saint Etienne veut « lancer l’opération sauvetage »

« Lancer l’opĂ©ration sauvetage sur une bonne note »: après une première moitiĂ© de saison Ă oublier, Saint-Etienne veut repartir du bon pied dimanche avec une victoire en 32e de finale de Coupe de France contre NĂ®mes, pour lancer sur de bonnes bases le redressement espĂ©rĂ©.

« Il faudra rĂ©pondre prĂ©sent dès dimanche », lance Ghislain Printant, appelĂ© Ă la trĂŞve en renfort de l’entraĂ®neur Jean-Louis Gasset. Le technicien avoue certes qu’il « ne faut pas perdre de vue que l’objectif numĂ©ro un est le championnat », oĂą les Verts sont Ă la peine (16es), mais il sait que la qualification est quasiment obligatoire pour remettre le club sur de bons rails.

Mais le NĂ®mes Olympique qui se prĂ©sente dimanche (14H15) Ă Geoffroy-Guichard n’est pas un adversaire si abordable que cela: c’est la meilleure attaque de Ligue 2, et un candidat plus que sĂ©rieux Ă la montĂ©e (2e).

« Nous allons jouer une Ă©quipe en pleine euphorie », poursuit Printant, qui n’oublie pas la mauvaise dynamique des StĂ©phanois, qui contraste avec celle des Crocodiles.

En Ligue 1, l’ASSE n’a qu’un point d’avance sur Lille, 18e et barragiste, mais le club reste surtout sur une sĂ©rie de onze matches sans victoire (3 nuls) dont une Ă©limination en coupe de la Ligue.

Le dernier succès date du 14 octobre contre Metz (3-1), un adversaire sur le terrain duquel les Verts joueront un match direct pour le maintien le 17 janvier après avoir affronté Toulouse (17e) trois jours auparavant.

– L’espoir Beric? –

Pendant la trĂŞve, il a donc fallu briser la routine. Un stage hivernal Ă Murcie (Espagne) a semble-t-il permis de redonner de la cohĂ©sion Ă un groupe devenu totalement hĂ©tĂ©roclite en raison d’un recrutement souvent incohĂ©rent.

Les promesses des deux actionnaires Bernard CaĂŻazzo et Roland Romeyer, qui ont dĂ©clarĂ© le mercato « comme la solution » pour relancer l’Ă©quipe, ont, elles, peut-ĂŞtre suscitĂ© un peu d’espoir.

Mais en attendant, les problèmes d’effectif des Verts ne sont pas rĂ©solus.

Le dĂ©fenseur central et capitaine LoĂŻc Perrin, blessĂ© le 3 dĂ©cembre contre Nantes, n’est pas totalement opĂ©rationnel et ne jouera pas. L’attaquant Romain Hamouma probablement pas non plus.

Le dĂ©fenseur serbe de La Gantoise (1ère div. belge) Stefan Mitrovic a rejoint le club, mais ne devrait pas pouvoir intĂ©grer l’Ă©quipe pour ce premier match de l’annĂ©e.

La solution viendra peut-ĂŞtre de l’avant-centre slovène Robert Beric, dont le prĂŞt pour une saison Ă Anderlecht a Ă©tĂ© cassĂ© par les deux clubs.

Le joueur paraĂ®t en bonne forme, mais il n’a participĂ© qu’Ă six rencontres avec les Mauves et inscrit aucun but cette saison. Comme LoĂŻs Diony, autre attaquant de pointe, recrutĂ© pour 7,3 millions d’euros cet Ă©tĂ©…