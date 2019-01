Coupe de la CAF/ FC San-Pedro prêt pour la remontada face au Nkana de Zambie

Battu 3-0 au match aller à Kitwé par Nkana FC de Zambie, FC San-Pedro espère une remontada, dimanche, au stade Houphouët-Boigny, pour valider son ticket pour la phase de groupe de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF).Marquer quatre buts au représentant zambien sans en encaisser, tel est le pari fou du FC San-Pedro qui affronte Nkana FC en match retour du tour de cadrage de la coupe CAF.

«Tout est possible en football. Nous avons des joueurs capables de renverser la vapeur pour se qualifier. Avec le travail effectué depuis notre retour de la Zambie, les garçons ont le moral et sont confiants pour arracher la qualification», a déclaré, vendredi après-midi, le coach Tarek Jani en conférence de presse d’avant-match.

Selon M. Tarek, malgré la grande renommée de l’adversaire, «le club le plus titré de la Zambie», le coup est «jouable».

«Nous avons préparé nos garçons mentalement pour réaliser cet exploit. Et la remontada est bien possible avec l’État d’esprit qui règne au sein du groupe. Nous avons corrigé nos lacunes du match aller et sommes prêts pour cette remontada pour accéder à la phase de groupe de la compétition», a rassuré le technicien tunisien du FC San-Pedro.

Des propos entérinés par le capitaine Ousmane Ouattara selon qui « les joueurs ont tiré les leçons du match aller».

«Au match aller, nous avons eu des occasions que nous n’avons pas concrétisées. Et l’adversaire a profité de nos erreurs défensives. Dimanche, non seulement, nous devrons être vigilants mais il faut mettre toutes les occasions au fond des filets » espère-t-il.

Pour le capitaine du club, « la victoire est impérative pour se qualifier».

«Nos attaquants sont prêts pour réussir cet exploit. Si des clubs ont réussi la remontada pourquoi pas FC San-Pedro? Le groupe est en forme et concentré sur le match de dimanche. Et nous promettons la qualification aux sportifs ivoiriens. Le match peut être difficile par moments mais nous obtiendrons la qualification qui est l’objectif principal», a promis Ousmane Ouattara.