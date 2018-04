Coupe de la CAF: GÃ©nÃ©ration Foot Ã©liminÃ©e par la RS Berkane

GĂ©nĂ©ration Foot a Ă©tĂ© battue mercredi par la Renaissance Sportive de Berkane (2-0). Un rĂ©sultat qui qualifie le club marocain pour la phase de groupes de la Coupe de la CAF.La RS Berkane a ouvert le score en première pĂ©riode grâce Ă Mohamed Aziz (34′). Trois minutes plus tard, Khadim Diaw Ă©cope d’un carton rouge. En infĂ©rioritĂ© numĂ©rique, les Grenats finissent par flancher. Ă€ un quart d’heure de la fin du match, les Marocains inscrivent leur second but par Laba Kodjo (75′).Â

La RS Berkane s’ouvre ainsi les portes de la phase de poules, contrairement Ă GĂ©nĂ©ration Foot qui est Ă©liminĂ©e de toutes compĂ©titions africaines, malgrĂ© sa victoire Ă l’aller 3-1.                           Â