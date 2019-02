Coupe de la CAF : La RSB bat le Raja de Casablanca et s’empare de la tête du groupe

La Renaissance Sportive de Berkane s’est imposée hors de ses bases face au Raja de Casablanca par 4 buts à 2, dimanche en match de la 3ème journée de la Coupe de la Confédération africaine de football (groupe A) disputé au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.La RSB a ouvert la marque d’un but contre son camp d’Imrane Fidi à la 11è minute de jeu, avant que Kodjo Laba ne double la mise (52è). Les Casablancais n’ont pas profité de la réduction du score de Mouhsine Iajour (60è) et vont encaisser les troisième et quatrième buts signés Mohammed Farhane (64è) et Laba (84è). Entretemps, Iajour avait réduit le score pour les Verts (78è, 4-2).

Cette victoire permet à la RSB de se maintenir en tête du classement avec 7 points.

Dans l’autre match du groupe, le club marocain du Hassania d’Agadir a battu les Congolais de l’AS Otoho Doyo sur le score de 2 à 1. L’attaquant Yassine a inscrit un doublé à la 50 et 54 minutes de jeu avant que Mattewes Battamba ne réduise le score à la 88ème minute pour le club congolais.

Le Hassania d’Agadir occupe ainsi la 3ème place du groupe avec 5 points alors que l’AS Otoho Doyo et le Raja de Casablanca se trouvent en bas du tableau avec 2 points chacun.