Coupe de la CAF : Le Raja de Casablanca remporte le Sacre

Le club marocain, le Raja de Casablanca a remporté dimanche la Coupe de la Confédération Africaine de Football (CAF- 2018), malgré sa défaite en finale face au Vita Club, au Stade des Martyrs à Kinshasa, sur le score de 3-1.Le Raja a ouvert le score dès la 21ème minute par Abdellilah Hafidi. Piqués dans leur orgueil, les joueurs de Vita Club se sont lancés à l’attaque créant ainsi de nombreuses occasions qui n’ont pas été concrétisées par manque de concentration. A la fin de la première manche, Jean-Marc Makusu a réussi à réduire la marque sur un coup franc majestueusement exécuté.

Au retour des vestiaires, Vita Club a réussi une remontada surprenante. Mukuko Batezadio et Fabrice Ngoma ont inscrits deux buts dans un intervalle de trois minutes (71 et 74ème minutes). Le match a connu ensuite une seule destination celle du carré du 18 mètre du gardien de but rajaoui Anass Zniti, qui a réalisé un excellent match après avoir repoussé moult occasions de scorer.

Le Raja de Casablanca remporte donc la deuxième coupe de la CAF de son histoire après 15 années de disette (2003).