Coupe de la Confédération : Coton sport dans un groupe très relevé avec TP Mazembe

La confédération africaine de football (Caf) a procédé aux tirages au sort des phases de groupe de la Ligue des champions et Coupe de la CAF, ce mardi 28 décembre au Caire. Le seul représentant camerounais encore en lice, le Coton sport de Garoua évoluera dans la poule C, en compagnie du Tp Mazembe, de l’Al Masry et de l’AS Otoho.

Coton sport est fixé sur ses adversaires en Coupe de la CAF. Du costaud attend les Cotonculteurs dans le groupe C avec un ancien champion de la compétition, les congolais du Tout Puissant Mazembe (plusieurs fois vainqueurs de Ligue des champions), les Égyptiens de l’Al Masry et l’As Otoho, du Congo Brazzaville.

Le groupe A est constitué de Pyramids, de la CS Sfaxien, de Zanaco et du Ahly Tripoli. Dans le groupe B, on retrouve la JSK/Royal Léopards, Orlando Pirates, la JS Saoura et Al Ittihad. Enfin dans le groupe D, il y a l’As Berkane, Simba SC, l’ASEC Mimosas et l’USGN.

Dès la fin du tirage au sort, Aboubakar Souleymanou, joint au téléphone, a réagi. L’entraîneur principal de Coton sport de Garoua reconnaît que son club est tombé dans une poule difficile. ‘

‘A ce niveau de la compétition, il faut s’attendre à des adversaires de taille. Nous sommes justement tombés sur des os durs. On connaît Al Masry qui a été champion ou finaliste je crois, Tout Puissant Mazembe et Otoho du Congo. C’est des grandes équipes. Nous sommes comme par le passé le petit poucet du groupe. Mais nous n’allons pas vendre notre peau moins chère. Notre objectif c’est d’aller le plus loin possible, et pourquoi ne pas faire mieux que la saison dernière ? (Eliminée en demi-finale, ndlr). Ça ne sera pas facile ce qui est sûre »