Coupe de la Confédération : Coton sport file en demi-finale

Le représentant camerounais en Coupe de la Caf a éliminé le Jaraaf de Dakar, malgré sa défaite par 2 buts à 1, ce dimanche 23 mai. Les Sénégalais sont éliminés à cause de la défaite concédée lors de la manche aller. En demi-finale, Coton sport défiera la JS Kabylie

Malgré la défaite 2-1 sur la pelouse de l’ASC Jaraaf du Sénégal ce dimanche après-midi, Coton sport de Garoua rejoint les demi-finales de la Coupe de la Caf , à la faveur de son but à l’extérieur (2-2). Le but inaugural du burkinabé Sanou Sibiri sur une passe décisive de Araina Ngueme, envoie les Cotonculteurs dans le dernier carré après celle de 2014-2015 (toujours en coupe de la CAF).

Le Jaraaf s’est fait surprendre dès la 20ème minute du match par une entreprenante équipe du Coton Sport de Garoua. Mais à quelques minutes de la pause, les hommes de Cheikh Gueye sont revenus au score par le biais d’Albert Diène. Le travail était devenu compliqué pour les Sénégalais qui devaient désormais marquer trois buts pour se qualifier en demi-finale.

Au retour des vestiaires, le Jaraaf toujours dominateur, n’arrivait pas à concrétiser sa suprématie dans ce match. Les attaquants sénégalais n’arrivent pas à cadrer leurs tirs et courent toujours derrière le score. Les Sénégalais ont raté beaucoup d’occasions, en plus de leur but refusé pour hors-jeu.

Au finish, le Jaraaf est éliminé malgré le second but marqué par Abdou Ndiaye et peut regretter l’issue du match. A noter que quelques tensions ont été remarquées à la fin du match notamment une agression sur l’arbitre de la partie.

Le représentant camerounais est fixé sur son adversaire en demi-finale. Les Cotonculteurs seront opposés à la JS Kabylie dans un mois. Les deux équipes se retrouvent après la phase de poule où le club algérien entraîné par le technicien français Denis Lavagne s’était imposé à aller comme au retour. Le match aller se jouera le 20 juin 2021, le match retour, une semaine plus tard.