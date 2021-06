Coupe de la Confédération : temps forts du match Coton sport – JS Kabylie disputé ce dimanche à Yaoundé

Le club algérien a réussi l’exploit de s’imposer (2-1) au stade Ahmadou Ahidjo ce dimanche 20 juin en demi-finale aller de la Coupe de la CAF face à l’équipe camerounaise et se donne par la même occasion une grande chance de se qualifier à la finale.

La suprématie de JS Kabylie sur Coton sport s’est de nouveau démontré ce dimanche 20 juin au stade Ahmadou Ahidjo. Vainqueur à deux reprises en phase de poule, le club algérien a de nouveau surclassé le club phare de Garoua (2-1), en match aller de la Coupe des Confédération.

Selon le site sportnewsafrica.com, les Algériens, favoris de cette rencontre, ont dominé les débats dès l’entame. Les visiteurs s’installent au milieu de terrain et alternent jeu court et jeu long. Malgré leur aisance technique, les hommes de Denis Lavagne ne parviennent pas à mettre le pied dans le petit rectangle de Narcisse Nlend. Il aura fallu attendre la 21e pour voir la première véritable occasion de la partie : une frappe de Mohamed Benchaira qui file droit dans les airs.

Bien que dominés dans le jeu, les Camerounais ne se laissent pas pour autant impressionner. La succession des dribbles de Tombi Alémi suffit pour pousser les visiteurs à la faute. A l’image de celle commise à l’entrée de la surface par Bencherifa. Le coup franc exécuté ensuite par Sanou Sibiri est un caviar pour Lambert Araina qui place une tête imparable (1-0, 28e). L’attaquant de 22 ans inscrivait ainsi son 7e but dans la compétition.

Menés, mais pas abattus, les Algériens repartent à l’attaque. Et leurs offensives vont payer. Si le but de Malik Raiah est refusé pour une position d’hors-jeu (38e), Ahmed Kerroum lui, aura plus de chance (1-1, 45e + 3).

…Etame a ensuite offert un cadeau à la JSK

Le rythme du match reste intense après la pause. Mais cette fois, avec des Cotonniers plus entreprenants . Les locaux sont même à deux doigts de reprendre l’avantage, mais la frappe de Félix Oukiné heurte in extremis le pied d’un défenseur adverse (49e).

Bedr Eddine répond ensuite, malheureusement pour son équipe sa frappe, pourtant lumineuse, n’est pas cadrée (55e). Ahmed Ait s’y met également, sans guère plus de réussite (59e). La pression est énorme sur la défense camerounaise qui finit par craquer : à la rescousse de son gardien, Aurélien Etame, en contrant un centre de Mohamed Benchaira, envoie la balle dans ses propres filets (1-2, 62e). Lambert Araina croit ensuite égaliser, mais son but n’est pas valide. Dans les gradins, le public crie à l’injustice. La balle semblait en effet avoir traversé la ligne de but d’Oussama Benbot (70e).

Imperturbables malgré les cris de colère du public camerounais, les visiteurs continuent de se créer des occasions. Une frappe de Mohamed Benchaira est brillamment captée par Nlend (75e). Mohamed Bencherifa, lui, trouve le poteau du gardien camerounais (83e). Les Cotonniers ont eu chaud. Les vice-champions du Cameroun sont condamnés à un exploit le 27 juin à Alger, lors du match retour.

Fiche technique

Coupe de la CAF (½ finale aller)

Coton Sport-JS Kabylie : 1-2

Buts : Coton Sport (Araina, 28e) – JS Kabylie (Ahmed Kerroum, 45e + 3, Etame Ngome, 62e, csc)

Avertissements : Coton Sport (Tchuente, 32e – Dairou, 84e) – JS Kabylie (Benabdi, 7e)

Coton Sport : Narcisse Nlend – Araina – Banga – Etame – Etta Bawak – Mamoudou – Marou (Dairou, 80e) – Oukine – Sanou (Moursou, 65e) – Tchuente – Tombi Alemi (Kamilou, 88e). Entraîneur : Souleymanou Aboubakar

JS Kabylie : Benbout – Ahmad Ait – Benabdi – Benchaira – Bencherifa – Bensayah (Tizi, 90e) – Boulahia (Boualia, 46e) – Kerroum – Oukaci – Raiah – Souyad. Entraîneur : Denis Lavagne