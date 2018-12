Coupe d’Espagne : Toko Ekambi réalise un quadruplé

En match comptant pour les 16èmes de finale de la Coupe du Roi, Villareal a écrasé Almeria 8-0 avec notamment quatre buts de l’attaquant camerounais inscrit en 24 minutes.

Villarreal est en 8es de finale après son carton contre Almeria en 16es de finale retour de la Coupe d’Espagne (8-0), disputés mercredi. L’ancien Angevin Toko Ekambi a inscrit un quadruplé, en l’espace de 24 minutes, notamment à la 23ème, 30ème, 36ème et 47ème minute. Un record personnel. Remplacé à la 67ème minute, par Gerald Moreno, l’avant-centre des Lions indomptables a reçu une énorme ovation du public du stade de la Cerámica, l’antre de Villareal. Comme il est de tradition, à la fin de la partie, il a conservé le ballon du match, en souvenir de sa folle soirée.

En France, dans le même temps, on n’a joué pour les matchs de la 16ème journée de Ligue 1. Le PSG d’Eric Maxim Choupo-Moting, titulaire, a concédé le match nul à Strasbourg (1-1) ! L’attaquant qui pour une des rares fois a disputé l’intégralité de la rencontre s’est créé quelques occasions, mais il a vu ses tirs être repoussés par le portier de Strasbourg. Les Parisiens, menés au score, ont réussi à revenir en seconde période après l’entrée de Mbappé. Les joueurs de Thomas Tuchel, qui subissent leur deuxième nul de suite, restent largement leader de la Ligue 1.

Le PSG avec 44 points est loin devant son poursuivant Lille, qui n’en compte que 30 points. En match avancé de cette 16ème journée, disputé mardi, Lille s’est imposé 1-0 à Montpellier grâce à un but de son attaquant ivoirien Nicolas Pépé ! C’est du banc des remplaçants qu’Oyongo Bitolo a vu ses coéquipiers s’incliner.

Toujours mardi dernier, le match Nice-Angers s’est soldé sur un nul vierge. Dommage pour les Niçois d’Adrien Tameze, titulaire, qui ont eu les meilleures occasions mais la série continue, sixième match sans défaite et sans prendre de but. Lors de cette rencontre, Tameze un peu maladroit manque sa conduite de balle face à Ndoye, il vient mettre une belle semelle à son adversaire et reçoit un avertissement, à l’heure de jeu. Angers de Stéphane Bahoken, également titulaire, enchaîne un quatrième match sans perdre mais s’en sort bien au vu de la domination niçoise ce soir. Peu en verve lors de ce match, Bahoken est sorti à la 86ème minute, remplacé par Christian Lopez.

Lors de cette 16ème journée du championnat d’élite en France, Toulouse de Stéphane Mbia, titulaire dans l’entrejeu, a renoué avec la victoire. Réaliste en première période puis courageux après la pause, Toulouse a pris le meilleur sur une équipe de Reims maladroite en attaque (0-1). Les Violets décrochent leur première victoire depuis plus de trois mois et prennent un peu d’air au classement. Ils sont 15ème avec 18 points.

Dans un match choc du bas de classement, Dijon s’est imposé face Guingamp 2-1. Les Bourguignons ont eu de la réussite dans les moments clefs. Les visiteurs auraient mérité mieux. Le défenseur camerounais de Guingamp, Felix Eboa Eboa, un peu fatigué vers la fin de la partie, est sorti à la 86ème minute, remplacé par Traoré. Le club breton reste lanterne rouge du championnat, avec seulement huit points, à son compteur.

En Angleterre, dans le cadre de la 15e journée de Premier League, Burnley et Liverpool avaient rendez-vous ce mercredi. Les Reds, avec Joël Matip, titulaire, ont remporté la victoire sur un score final de 3-1 et poursuivent leur bonne série avec un quatrième succès de suite. En revanche, Burnley n’a pas obtenu de victoire depuis huit matches. Enfin, c’est depuis les gradins que Franck Zambo Anguissa a vu ses partenaires de Fulham être tenu en échec la Leicester City (1-1).