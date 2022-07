Coupe du Cameroun: duel alléchant pour les 32e de finale

Le tirage au sort de la compétition a eu lieu vendredi dernier, 01 juillet à la Fédération camerounaise de football et promet des gros derby comme TKC – Canon.

PWD de Bamenda va remettre son titre de vainqueur de la Coupe du Cameroun en compétition dès le 09 juillet 2022. C’est à l’issue des tirages au sort des 32e de finale qui a eu lieu le 01 juillet dernier. Le tenant du titre sera opposé à AS Réal de Bertoua. Et le tout récent champion du Cameroun, Coton sport de Garoua va affronter le club de division régionale, Sims de Bafoussam. Même si, sur le papier, PWD de Bamenda et Coton sport de Garoua partent favoris, les années précédentes ont montré que les équipes de division régionale ont tendance à jouer des sales tours aux équipes de première division.

S’il y a un choc qui retient l’attention pour cette phase de la compétition, c’est le derby qui opposera les deux clubs mythiques de Yaoundé à savoir le Tonnerre Kalara Club et le Canon sportif de Yaoundé. Deux clubs qui ont tout à jouer. D’un côté le TKC qui veut sauver sa saison après sa relégation en deuxième division et le Canon qui échoué en demi-finale des barrages pour la finale de la Coupe du Cameroun. Cette édition de la Coupe du Cameroun aura donc deux enjeux principaux qui sont d’une part les clubs qui vont essayer de ne pas boucler leur saison sportive blanche et sèche et ces clubs relégués en seconde division qui voudront sauver la face.

Affiche des 32e de finale de la Coupe du Cameroun